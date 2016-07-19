中国债市动态：期货走强带动现券向好，但收益率续跌空间料受限

路透北京7月19日 - 中国银行间债市周二早盘现券收益率小幅下行，国债期货则高开高走。交易员表示，期货走高且一级国开债招标需求不错带动现券走暖；短期来看，收益率再次来到前期低点附近，料会遭遇阻力。

“利率债（收益率）整体下了0.5-1bp（基点）左右，（国开）招标倍数还是不错的，中标结果也低于二级，每次二级上点就被买下来了，”华南一银行交易员说，“我看最近15-20年长期限国债、金融债成交都增加了，配置力量还是蛮强的...现在比如我们这样的小机构，是不碰信用债了，基本上都是加杠杆在中长端的利率债。”

不过他并表示，觉得现在二级现券收益率上下的空间都不大，货币政策应该还不至于大宽松，下半年估计还是宽财政+稳定的货币政策。

剩余期限近10年的国开债160210券最新报价 在3.1640%/3.1625%，上日尾盘为3.1675%/3.1640%。

上海一银行交易员称，“（收益率）又快到前期低点了，160210现在3.1625%，前期低点是3.14%，总不至于数据这么好，资金面还有点偏紧，人民币贬值压力加大之后还轻轻松松突破低点吧。”

他并表示，前低附近阻力较大，除非资金持续涌进来，否则小波段的参与者会减少。