中国债市动态：期货走强带动现券向好，但收益率续跌空间料受限

标题新闻：新西兰总理在与德国总理梅克尔会晤后称希望和欧盟尽快开始自贸磋商，后者表示赞同
新西兰总理：英格利希 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透北京7月19日 - 中国银行间债市周二早盘现券收益率小幅下行，国债期货则高开高走。交易员表示，期货走高且一级国开债招标需求不错带动现券走暖；短期来看，收益率再次来到前期低点附近，料会遭遇阻力。
“利率债（收益率）整体下了0.5-1bp（基点）左右，（国开）招标倍数还是不错的，中标结果也低于二级，每次二级上点就被买下来了，”华南一银行交易员说，“我看最近15-20年长期限国债、金融债成交都增加了，配置力量还是蛮强的...现在比如我们这样的小机构，是不碰信用债了，基本上都是加杠杆在中长端的利率债。”
不过他并表示，觉得现在二级现券收益率上下的空间都不大，货币政策应该还不至于大宽松，下半年估计还是宽财政+稳定的货币政策。
剩余期限近10年的国开债160210券最新报价 在3.1640%/3.1625%，上日尾盘为3.1675%/3.1640%。
上海一银行交易员称，“（收益率）又快到前期低点了，160210现在3.1625%，前期低点是3.14%，总不至于数据这么好，资金面还有点偏紧，人民币贬值压力加大之后还轻轻松松突破低点吧。”
他并表示，前低附近阻力较大，除非资金持续涌进来，否则小波段的参与者会减少。
中国金融期货交易所五年期国债期货主力合约TF1609 早盘收报101.170元人民币，较上日结算价涨0.09%；10年期国债主力合约T1609 收报100.615元，较上日结算价涨0.13%。(完) (发稿 侯向明； 审校 林高丽)
新西兰总理：英格利希 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透1月16日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 308.5 30 - - * 2月 310.9 63 308.2 5 * 3月 308.3 87 308 47 * 4月 305.8 604 304.6 338 * 5月 302.7 1,545 303.1 509 * 6月 305 8,614 303.6 2,082 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完
路透新加坡1月16日 - 亚洲380-cst燃料油现货升水周一连续第四个交易日上涨，受市场对即期船货持续买兴及市场人气改善提振。