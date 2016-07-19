中国汇市：人民币早盘窄幅整理，大行强势维稳短期跌势料受限

标题新闻：新西兰总理在与德国总理梅克尔会晤后称希望和欧盟尽快开始自贸磋商，后者表示赞同
新西兰总理：英格利希 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
* 人民币早盘维持在昨日收盘价附近窄幅整理
* 中间价微跌续创逾五年半新低
* 大行持续提供美元流动性，短期跌势料受限
* 6.7元是否被有效跌破，大行态度是关键
路透上海7月19日 - 人民币兑美元即期 周二早盘基本围绕上日收盘价附近窄幅波动，中间价微跌续创逾五年半新低。交易员称，今早人民币即期虽然开盘跌破6.7元，但监管层显然无意让人民币在该点位下方运行，期间大行持续向市场提供美元流动性，短期跌势料继续受限。
他们并指出，早盘仍可见部分客盘购汇需求，但自营盘看到大行如此坚决，大都放弃挑战甚至加入结汇阵营；后续人民币是否继续贬值，要看大行的态度，当然就算贬值也是可控、有序的贬值，以避免恐慌情绪蔓延。
“大行态度很坚决，其他行的悟性也非常高，收盘前基本就这样了。就算汇价要飞（贬值），也是大行让飞才能飞。”一中资行交易员称。
北京时间11:47，人民币兑美元 即期报6.6987元，上日收盘价亦为6.6987元，夜盘终报6.7019元。今日人民币兑美元中间价 报6.6971元，上日中间价为6.6961元。人民币兑美元即期成交额 为127.04亿美元，上日半日为120.61亿美元。
路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数周二较上日微跌0.02%至94.44；SDR篮子指数微跌至95.39，BIS篮子指数微跌至95.4。
全球汇市方面，日圆周二在三周半低点附近徘徊，受日本央行放松货币政策的预期升温，风险偏好全面回升，以及并购将引发日圆抛盘的猜测拖累。
海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.851元, 上日尾盘为6.8555元。香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.7091元, 上一交易日尾盘报6.7086元。
中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率 为6.6989；交易中心自1月4日起，每天公布12次参考价，分别为上午10点、11点、下午2点至晚上11点每小时发布一个参考汇率。
中国央行2015年8月11日宣布完善人民币兑美元汇率中间价报价，以增强其市场化程度和基准性。自当日起做市商在每日银行间外汇市场开盘前，参考上日银行间外汇市场收盘汇率，综合考虑外汇供求情况以及国际主要货币汇率变化向中国外汇交易中心提供中间价报价，并一次性贬值近2%。（完） (发稿 张金栋; 审校 张喜良)
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路透1月16日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 308.5 30 - - * 2月 310.9 63 308.2 5 * 3月 308.3 87 308 47 * 4月 305.8 604 304.6 338 * 5月 302.7 1,545 303.1 509 * 6月 305 8,614 303.6 2,082 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完
路透新加坡1月16日 - 亚洲380-cst燃料油现货升水周一连续第四个交易日上涨，受市场对即期船货持续买兴及市场人气改善提振。