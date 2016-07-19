中国汇市：人民币早盘窄幅整理，大行强势维稳短期跌势料受限

* 人民币早盘维持在昨日收盘价附近窄幅整理

* 中间价微跌续创逾五年半新低

* 大行持续提供美元流动性，短期跌势料受限

* 6.7元是否被有效跌破，大行态度是关键

路透上海7月19日 - 人民币兑美元即期 周二早盘基本围绕上日收盘价附近窄幅波动，中间价微跌续创逾五年半新低。交易员称，今早人民币即期虽然开盘跌破6.7元，但监管层显然无意让人民币在该点位下方运行，期间大行持续向市场提供美元流动性，短期跌势料继续受限。

他们并指出，早盘仍可见部分客盘购汇需求，但自营盘看到大行如此坚决，大都放弃挑战甚至加入结汇阵营；后续人民币是否继续贬值，要看大行的态度，当然就算贬值也是可控、有序的贬值，以避免恐慌情绪蔓延。

“大行态度很坚决，其他行的悟性也非常高，收盘前基本就这样了。就算汇价要飞（贬值），也是大行让飞才能飞。”一中资行交易员称。

北京时间11:47，人民币兑美元 即期报6.6987元，上日收盘价亦为6.6987元，夜盘终报6.7019元。今日人民币兑美元中间价 报6.6971元，上日中间价为6.6961元。人民币兑美元即期成交额 为127.04亿美元，上日半日为120.61亿美元。

路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数周二较上日微跌0.02%至94.44；SDR篮子指数微跌至95.39，BIS篮子指数微跌至95.4。

全球汇市方面，日圆周二在三周半低点附近徘徊，受日本央行放松货币政策的预期升温，风险偏好全面回升，以及并购将引发日圆抛盘的猜测拖累。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.851元, 上日尾盘为6.8555元。香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.7091元, 上一交易日尾盘报6.7086元。

中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率 为6.6989；交易中心自1月4日起，每天公布12次参考价，分别为上午10点、11点、下午2点至晚上11点每小时发布一个参考汇率。