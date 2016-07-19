澳新汇市：澳元和新西兰元均下滑，新西兰央行降息揣测升温

标题新闻：新西兰总理在与德国总理梅克尔会晤后称希望和欧盟尽快开始自贸磋商，后者表示赞同
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“在推出新措施处理房价涨势后，目前市场认为新西兰央行降息的机率更大，”西太平洋银行指出。
新西兰央行指标利率目前在纪录低位2.25%。周二之前，分析师已表示8月降息的机率不低，但过热的房市可能会使央行无法出手。
澳元兑美元 跟随新西兰元走低。澳洲央行7月会议记录显示保留宽松政策的可能性后，澳元进一步下滑。
会议记录显示，澳洲央行正在注意通胀、就业及房市数据，以确定是否需要再度调整政策。
“我们原本已预期8月降息，今天的会议记录让这个可能性维持不坠。因此澳元显然相应作出反应，”摩根大通经济分析师Ben Jarman称。(完)
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全部现汇报价 (编译 刘秀红/蔡美珍；审校 白云/高琦)
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路透1月16日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 308.5 30 - - * 2月 310.9 63 308.2 5 * 3月 308.3 87 308 47 * 4月 305.8 604 304.6 338 * 5月 302.7 1,545 303.1 509 * 6月 305 8,614 303.6 2,082 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完
路透新加坡1月16日 - 亚洲380-cst燃料油现货升水周一连续第四个交易日上涨，受市场对即期船货持续买兴及市场人气改善提振。