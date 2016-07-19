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亚洲 | 2016年 7月 19日 星期二 12:16 BJT

澳新汇市：澳元和新西兰元均下滑，新西兰央行降息揣测升温

“在推出新措施处理房价涨势后，目前市场认为新西兰央行降息的机率更大，”西太平洋银行指出。

新西兰央行指标利率目前在纪录低位2.25%。周二之前，分析师已表示8月降息的机率不低，但过热的房市可能会使央行无法出手。

澳元兑美元 跟随新西兰元走低。澳洲央行7月会议记录显示保留宽松政策的可能性后，澳元进一步下滑。

会议记录显示，澳洲央行正在注意通胀、就业及房市数据，以确定是否需要再度调整政策。

“我们原本已预期8月降息，今天的会议记录让这个可能性维持不坠。因此澳元显然相应作出反应，”摩根大通经济分析师Ben Jarman称。(完)

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全部现汇报价 (编译 刘秀红/蔡美珍；审校 白云/高琦)

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