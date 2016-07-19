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亚洲 | 2016年 7月 19日 星期二 12:17 BJT

台湾股市：盘中脱离一年高位，等待外销订单数据发布

0344 GMT，加权股价指数 跌0.1%至9,002.82，周一收涨0.7%，为连续第六天上涨。交易员称，技术买盘支持该指数继续保持在9,000点大关上方。

电子类指数 持平，金融保险类指数 涨0.2%。(完)

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