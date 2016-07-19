香港个股：华人置业拟派每股2.1港元特别中期股息

路透香港7月19日 - 香港地产投资公司--华人置业 周二宣布，建议向股东派发每股2.1港元的特别中期股息；计及年初已派发的特别股息，华置今年以来派发的特别股息每股共计达4.1港元，其控股股东刘銮雄收取的金额逾58.6亿港元。

华置去年底宣布以最多120亿港元的代价出售旗舰项目--铜锣湾皇室大厦予刘銮雄，并指拟在完成交易后分一次或多次向股东派付大部份出售所得款项净额作为特别股息，小部份作为公司一般营运资金。

该公司中午在联交所公告称，今天举行的董事会议决议宣派每股2.1港元的特别中期股息，共计约40.06亿港元，将于8月11日或前后支付予8月2日名列股东名册的股东。

刘銮雄持有华置约14.3亿股（占已发行股本74.99%），是次其将可收取逾30亿港元特别股息。此外，连同年初华置因去年出售湾仔美国万通大厦甲级商厦物业予恒大地产 所派发的每股2港元特别股息 ，刘銮雄共可收取逾58.6亿港元。

此外，华置表示，预期上半年业绩将会转亏为盈，因期内收入可能录得96-100%的按年增长。不过，该公司今年5月，按每股12港元向恒大地产收购盛京银行 逾5.77亿股H股，则可能产生约23.14亿港元的未变现亏损。以盛京银行早盘收市价8.79港元计，华置所持的盛京银行股份账面亏损约18.52亿港元。（完）

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