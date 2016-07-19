台湾股市：连八日收涨再创一年新高，资金行情有望一气呵成

路透台北7月19日 - 台湾股市周二小幅收涨，呈“连八升”且再创一年新高。分析师表示，台股今天震荡收高，惟随指数攻上9,000点，追价已趋谨慎，明天因台指期将结算，料指数有望继续收小红。

台湾加权股价指数 收涨0.30%,至9,034.87点；此前收盘高点为2015年7月17日的9,045.98点；今日成交初值 为947.43亿台币，上交易日修正后为934.73亿。

〞还是不错啊，就是继续震荡盘坚，明天台指期要结算，指数理应会收小红。〞兆丰投顾一不愿具名分析师说。

他表示，因这波台股走的是资金行情，目前来看整段行情还没走完，且可望“一气呵成”，且就技术来看，指数有机会看到9,200点。

新光投信分析师谢学云指出，由于国际金融市场风险已淡化，且近期美国公布经济数据优于预期，吸引资金涌往风险性资产。因全球主要央行采负利率政策，台股具高现金殖利率优势，吸引外资续拥台股。

但他认为，随大盘指数攻上9,000点，往上压力较大，此时不建议投资人再追价；而今天盘面上的主流股--塑化和金融股均属落后补涨，〞这个时侯不建议追价，金融股毕竟是落后指标。〞

今日金融保险类股指数 收涨0.73%，科技类股指数 收升0.33%。

分析师预估，明日台股指数区间在8,970-9,050点间。