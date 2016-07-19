台湾股市：连八日收涨再创一年新高，资金行情有望一气呵成

标题新闻：新西兰总理在与德国总理梅克尔会晤后称希望和欧盟尽快开始自贸磋商，后者表示赞同
新西兰总理：英格利希 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透台北7月19日 - 台湾股市周二小幅收涨，呈“连八升”且再创一年新高。分析师表示，台股今天震荡收高，惟随指数攻上9,000点，追价已趋谨慎，明天因台指期将结算，料指数有望继续收小红。
台湾加权股价指数 收涨0.30%,至9,034.87点；此前收盘高点为2015年7月17日的9,045.98点；今日成交初值 为947.43亿台币，上交易日修正后为934.73亿。
〞还是不错啊，就是继续震荡盘坚，明天台指期要结算，指数理应会收小红。〞兆丰投顾一不愿具名分析师说。
他表示，因这波台股走的是资金行情，目前来看整段行情还没走完，且可望“一气呵成”，且就技术来看，指数有机会看到9,200点。
新光投信分析师谢学云指出，由于国际金融市场风险已淡化，且近期美国公布经济数据优于预期，吸引资金涌往风险性资产。因全球主要央行采负利率政策，台股具高现金殖利率优势，吸引外资续拥台股。
但他认为，随大盘指数攻上9,000点，往上压力较大，此时不建议投资人再追价；而今天盘面上的主流股--塑化和金融股均属落后补涨，〞这个时侯不建议追价，金融股毕竟是落后指标。〞
今日金融保险类股指数 收涨0.73%，科技类股指数 收升0.33%。
分析师预估，明日台股指数区间在8,970-9,050点间。
亚洲股市周二下跌，因油价下跌抑制了美股创下纪录新高引发的热情。 本地时间14:09，MSCI亚太明晟(除日本)指数 跌0.35%；韩国股市 收跌0.21%；日经 则收涨1.37%。（完）
新西兰总理：英格利希 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透1月16日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 308.5 30 - - * 2月 310.9 63 308.2 5 * 3月 308.3 87 308 47 * 4月 305.8 604 304.6 338 * 5月 302.7 1,545 303.1 509 * 6月 305 8,614 303.6 2,082 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完
路透新加坡1月16日 - 亚洲380-cst燃料油现货升水周一连续第四个交易日上涨，受市场对即期船货持续买兴及市场人气改善提振。