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亚洲 | 2016年 7月 19日 星期二 13:06 BJT

《全球汇市》美元兑日圆因获利了结下跌，新西兰元走软

纽约   当日  今年来  2015年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元            1.1075  1.1071  +0.04  +1.98  1.0860
    美元/日圆            105.77  106.15  -0.36 -12.08  120.30
    欧元/日圆         117.14  117.55  -0.35 -10.22  130.47
    美元/瑞郎            0.9826  0.9822  +0.04  -1.92  1.0018
    英镑/美元            1.3213  1.3255  -0.32 -10.35  1.4738
    美元/加元            1.2980  1.2943  +0.29  -6.21  1.3839
    美元/离岸人民币      6.7079  6.7084  -0.01  +2.13  6.5680
    澳元/美元            0.7520  0.7590  -0.92  +3.37  0.7275
    新西兰元/美元        0.7031  0.7113  -1.15  +3.02  0.6825
    澳元/日圆         79.570  80.570  -1.24  -9.19  87.620
    新西兰元/日圆     74.420  75.530  -1.47  -9.22  81.980
    英镑/日圆         139.79  140.68  -0.63 -21.12  177.22
    澳元/新西兰元     1.0691  1.0663  +0.26  +0.25  1.0664
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完)
    
      
      
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    欧洲盘现汇报价            纽约盘现汇报价          

 (编译 许娜/刘秀红/蔡美珍/李婷仪/戴素萍 审校 龚芳/于春红/张明钧/王兴亚/张若琪)

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