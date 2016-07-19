香港金融：银行业短期仍面对盈利压力，惟成本可望得到改善--毕马威

路透香港7月19日 - 国际会计谘询机构--毕马威（KPMG）周二称，全球经济的不确定性令香港银行业短期仍面对盈利压力，但业界已采取措施开源节流，相信成本方面将见改善。

毕马威香港银行业主管马绍辉（Paul McSheaffrey）在记者会上称，香港银行业正面对收入方面的持续压力，同时信贷成本正由低位回复到更为正常的水平，随着收入增长放缓及利率呈现长期低位的忧虑逐渐变为现实，成本管理仍然是银行获取盈利的主要杠杆手段。

不过，去年有66%持牌银行的成本收入比率录得上升，因成本升幅大于收入升幅，反映经营环境更具挑战。

“主要的开支增长为监管相关和合规成本，其次是基建。”他说，“银行业的潜在威胁来自于全球经济的巨大不确定性，尽管市场竞争激烈，但我们看到各家银行均在寻找其他的办法去改善它们的盈利。”

他并称，一些银行正集中加强提供客户体验服务和流动支付服务渠道去改善盈利增长，亦有银行利用数据去改善监管报告或通过实施企业绩效管理制度去优化成本管理，预期未来12-18个月银行业的成本将见改善。

包括汇丰控股 、恒生银行 、渣打 在内的香港上市银行将于8月初陆续公布今年上半年度业绩，届时投资者将可更清晰地探究银行业收入和成本趋势。

毕马威发表香港银行业年度调查回顾显示，全港21间持牌银行和100间外资银行分支于2015年的总资产仅增长2%；撇除恒生银行出售兴业银行 的一次性收益，整体利润下跌1%，净息差则下跌10个基点至1.59%，平均成本收入比率提高1.6个百分点至48.7%。

报告覆盖的银行的减值贷款比率在2015年按年上升23个基点至0.55%，对非银行内地相关业务的风险承担继续上升，但增长速度放缓，也低于同期总资产增幅2.1%。

毕马威金融审计主管李淑贤称，香港银行的信贷质素继续受中国经济风险影响，尽管内地银行业的不良贷款比率升势持续，但由于香港银行在贷款过程做了大量工作，信贷质素应会稳定。

中国银监会上周五公布数据显示，6月末商业银行不良贷款率续升至1.81%，而风险抵补指标的拨备覆盖率继续下降至161.3%；这两项数据在一季度末分别为1.75%和175.03%。 （完）