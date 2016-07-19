欧股业绩：沃尔沃第二季获利优于预期，下调北美市场卡车销量预估

路透斯德哥尔摩7月19日 - 全球卡车生产大厂沃尔沃(Volvo) 周二公布第二季获利优于预期，数年来的削减成本及在欧洲交货强劲，助其抵消美国市场商用车需求快速下跌的影响。

沃尔沃及其德国竞争对手戴姆勒 和大众汽车(福斯汽车, Volkswagen) 卡车品牌众多，过去一年因欧洲需求上升而受到提振，同时也在努力对抗美国和巴西市场需求下跌的影响。

沃尔沃下调对北美市场的预估，指称预期汽车业在北美卡车销量将为24万辆，而4月时预估为25万辆。

第二季经调整后营业利润升至61.3亿瑞典克朗(7.1618亿美元)，高于上年同期的59.8亿瑞典克朗，同时优于路透调查分析师预估中值56.4亿瑞典克朗。

该公司称，第二季订单下降8%，而分析师预计为下降1%。(完)