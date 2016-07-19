《路透晚报》--7月19日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中国政策：国务院调整自贸区相关法规，松绑外商投资范围并由核准改备案

为保障自由贸易试验区有关改革开放措施依法顺利实施，中国国务院发布关于在自贸区暂时调整相关法规的决定，松绑外商投资范围，同时暂时停止实施外商投资项目核准（国务院规定对国内投资项目保留核准的除外），改为备案管理。

--中国数据：6月非金融对外直接投资同比增44.9%，上半年ODI规模超FDI

中国商务部公布，6月非金融对外直接投资(ODI)同比增长44.9%至153.4亿美元，上半年ODI增58.7%至888.6亿美元，规模已超实际使用外资金额（FDI）。

--中国经济：开展金融机构持有企业股权试点，完善境外发债备案制--国务院

中国国务院日前表示，将开展金融机构以适当方式依法持有企业股权的试点，并稳步放宽境内企业和金融机构赴境外融资，完善境外发债备案制，募集低成本外汇资金。

--《财经洞察》中国降准时机来临？

中国二季度GDP、工业、消费以及金融信贷均超预期，但外贸持续低迷、尤其投资增速跌至逾16年低点，导致市场仍然充满了政策宽松预期，人民币兑美元即期汇率周一跌破6.7关口，多家卖方机构做出了下半年需降准的预测。

--中国政策：质检总局发布“十三五”规划，2020年质检合格率达92%以上

中国质检总局发布“十三五”规划，对质量强国建设作出顶层设计，到2020年，产品质量国家监督抽查合格率达到92%以上，突出空气净化器、电饭煲、智能手机、儿童玩具等重点产品，不断提高国内消费品供给质量。

--中国经济：“不以GDP论英雄”成空谈，招商引资不能沦为政绩作秀场--新华时评

新华社发表时评指出，畸形政绩观的错误观念引导下，“不以GDP论英雄”成了空谈，对经济发展指标畸形倚重，对发展政绩盲目追求，让招商、签约作假为地方政府营造红火假象。

--香港数据：4-6月失业率持平于3.4%，经济缓慢增长限制总就业人数升幅

香港政府统计处周二公布，2016年4-6月失业率为3.4%，持平于3-5月的水平，因经济缓慢增长限制总就业人数升幅。而4-6月就业不足率亦持平于上一个期间，即1.4%。

--突发新闻：台湾一辆中国旅行团游览车失事起火，26人丧生--媒体

台湾媒体TVBS报导，一辆载有中国游客的台湾游览车周二前往机场途中撞上路边护栏并失火，车上26人全数罹难。台湾观光主管机构在一份声明稿中称，车上载有由辽宁一家旅行社安排的游客，来台进行八天的旅游。

【金融】

--中国金融：国开行澄清称有关“倡议暂停辽宁政府及企业融资”报道不实

中国东北特殊钢集团多只债券违约后，针对近日媒体“国开行议案倡议三会暂停辽宁省政府以及辽宁地区企业融资”的报道，作为主承销商之一的国家开发银行最新发布澄清声明称，该报道不实。

--中港个股：民生银行副董事长卢志强近日大举增持该行A股股份

据香港联交所披露数据，中国民生银行副董事长卢志强上周大举增持民生银行A股，初步估算其投入资金规模约75亿元人民币。

--香港金融：银行业短期仍面对盈利压力，惟成本可望得到改善--毕马威

国际会计谘询机构--毕马威（KPMG）称，全球经济的不确定性令香港银行业短期仍面对盈利压力，但业界已采取措施开源节流，相信成本方面将见改善。

--中国金融：工银亚洲10亿美元AT1债券票面利率4.25%，超额认购约7倍

以资产计中国最大银行--中国工商银行称，其独立子公司工银亚洲近日在香港发行10亿美元额外一级资本工具(AT1债券)，票面利率4.25%，期限为永续，首期五年不可赎回，超额认购达到约7倍。

--中国金融：上海清算所正式推出人民币电解铜掉期中央对手清算业务

中国上海清算所周一稍晚称，当日正式推出人民币电解铜掉期中央对手清算业务，该产品是以上海有色网发布的1#电解铜现货价格为标的，以人民币计价、清算和结算的场外大宗商品金融衍生品。

【固定收益】

--中国公开市场：今日进行600亿元七天期逆回购，单日净投放300亿元

业内人士透露，中国央行公开市场今日将进行600亿元人民币七天期逆回购操作；据此计算，单日净投放资金300亿元。

--中国债市动态：期货走强带动现券向好，但收益率续跌空间料受限

中国银行间债市早盘现券收益率小幅下行，国债期货则高开高走。交易员表示，期货走高且一级国开债招标需求不错带动现券走暖；短期来看，收益率再次来到前期低点附近，料会遭遇阻力。

--中国货币市场：缴税未结束资金面仍小紧，逆回购和MLF续做助稳预期

缴税尚未全面结束，中国银行间市场资金面仍然小紧，但在逆回购有所增加，以及央行续做MLF支撑下，券商等类机构亦可轧平头寸。另外，交易员预计 缴税结束后流动性状况将有缓解，因此目前七天期等稍长期限资金借入较隔夜更为容易。

--中国信用债：东北特钢集团称15东特钢PPN002未能足额偿付利息

中国东北特殊钢集团系列性债券违约再添一例，公司公告称，应于周一（18日）付息的2015年度第二期非公开定向债务融资工具（PPN）15东特钢PPN002，公司未能筹措足额偿债资金，本期利息不能按期足额偿付，已构成实质性违约。

--新债招标：国开行五年增发债收益率2.9304%，七年3.1938%--业内人士

业内人士透露，中国国家开发银行上午招标发行的五年和七年期固息增发债，中标收益率为2.9304%和3.1938%，接近此前2.94%和3.20%的市场预测均值；两期债投标倍数分别为3.80倍和3.93倍。

--《中国新债预测》七年续发国债预测均值2.82%，二级情绪尚可需求仍稳

中国财政部周三将招标续发行七年期固息国债。路透调查显示，现券二级收益率稳中仍震荡下行，显示部分机构配置需求仍在，且今日上午招标的国开债显示投标积极性尚可，料明日七年国债中标收益率有望接近或稍低于二级市场，预测均值落在2.82%。

--中国新债：新开发银行30亿元绿色金融债票面利率3.07%，认购倍数3.1倍

金砖国家新开发银行周一成功在中国银行间市场发行30亿元人民币绿色金融债券。担任此次发行的主承销商和簿记管理人的中国银行称，该债票面年利率为3.07%，认购倍数3.1倍。

【外汇】

--中国汇市：人民币早盘窄幅整理，大行强势维稳短期跌势料受限

人民币兑美元即期早盘基本围绕上日收盘价附近窄幅波动，中间价微跌续创逾五年半新低。交易员称，今早人民币即期虽然开盘跌破6.7元，但监管层显然无意让人民币在该点位下方运行，期间大行持续向市场提供美元流动性，短期跌势料继续受限。

--中国汇市：路透测算的人民币汇率指数全数下跌，CFETS指数微跌至94.44

路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数周二较上日微跌0.02%至94.44；SDR篮子指数微跌至95.39，BIS篮子指数微跌至95.4。

--中国汇市：一季度离岸人民币指数环比下降，人民币使用水平续跌--中行

按市值计中国第四大银行--中国银行发布2016年一季度离岸人民币指数（ORI）显示，当季中国银行ORI指数为1.26%，较2015年末下降0.04个百分点；人民币在离岸市场使用水平继续小幅回落。

【证券/行业】

--中国股市：沪综指连二日小幅收跌，前期涨幅较大板块回调拖累大盘

中国股市沪综指连二日小幅收跌。分析师指出，近日信用债违约问题再次引发市场关注，令投资者情绪产生一定波动，今日白酒股等前期涨幅较大的板块多数回调；由于目前缺少能持续领涨的热点板块，在完成热点切换前，大盘将维持震荡等待的局面。

--中港证券：港股通交易日的交易时间中将增加收市竞价交易时段--上交所

中国上海证券交易所表示，为配合联交所增加收市竞价交易时段，上交所在港股通交易日的交易时间中相应增加收市竞价交易时段，并明确收市竞价交易时段港股通投资者所能采用的订单类型为竞价限价盘委托。

--美国个股：百度股东致信CEO李彦宏，认为出售爱奇艺不符股东长期利益

中国最大搜索引擎百度一股东近日致信公司首席执行官（CEO）李彦宏称，认为李彦宏等的爱奇艺私有化及收购要约有悖于百度及其股东的长期利益最大化。

--《独家新闻》中美沃尔玛工人罕见进行跨境合作，对抗工时及低薪问题

美国的沃尔玛工人组织--OUR Walmart极为罕见地与中国的沃尔玛工人合作，对抗公司调整工时安排和低薪问题。OUR Walmart和沃尔玛中国工人联合会(WCWA)告诉路透，上个月双方使用Skype网络电话，通过翻译讨论了最近在中国罢工的策略。

--券商观点：中国新三板下半年监管将继续强化，二级市场整体行情难现--联讯