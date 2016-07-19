背景资料：全球主要国家及地区最新指标利率一览表

标题新闻：新西兰总理在与德国总理梅克尔会晤后称希望和欧盟尽快开始自贸磋商，后者表示赞同
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以宣布日为准，多数变动于宣布翌日生效。 美洲 美国 联邦基金利率0.25%-0.5% 2015年12月16日升息25基点 基本贴现率1.00% 2015年12月16日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率14.25% 2015年7月29日升50基点 亚洲 日本 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375% 2016年6月30日降12.5基点 担保放款融通利率1.75% 2016年6月30日降12.5基点 短期融通利率3.625% 2016年6月30日降12.5基点 香港 最优惠利率(P)5.00%** 2008年11月7日降25基点 汇丰银行和恒生银行的最优惠利率为5.00%； 渣打银行和东亚银行的最优惠利率为5.25%。 隔夜贴现窗利率0.75% 2015年12月17日升25基点 韩国 基本利率(base rate)目标1.25% 2016年6月9日降25基点 澳洲 隔夜拆款利率1.75% 2016年5月3日降25基点 马来西亚 隔夜政策利率3.00% 2016年7月13日降25基点 新西兰 官方指标利率2.25% 2016年3月10日降25基点 泰国 一天期附买回利率1.50% 2015年4月29日降25基点 菲律宾 隔夜借款利率3.0% 2016年6月3日启用利率走廊框架 ，隔夜借款利率设定为3.0% 印度 附买回利率6.50% 2016年4月5日降25基点 附卖回利率6.00% 2016年4月5日升25基点 印尼 指标利率6.50% 2016年6月16日降25基点 欧洲 欧元区 主要再融资利率0.00% 2016年3月10日降5基点 英国 准备金利率0.5% 2009年3月5日降50基点 (向商业银行在央行的准备金支付的利率) 瑞士 利率目标区间负1.25-负0.25% 2015年1月15日降50基点 瑞典 附买回利率负0.5% 2016年2月11日降15基点 丹麦 贷款利率0.05% 2015年1月19日降15基点 存单(CD)利率负0.75% 2015年2月5日降25基点 挪威 指标利率0.50% 2016年3月17日降25基点 俄罗斯 指标一周期回购利率10.5% 2016年6月10日降50基点 非洲 南非 附买回利率7.0% 2016年3月17日升25基点 主要国家及地区指标利率历来变动一览表，点击右列代码即可阅读浏览。 背景资料: 美国联邦基金利率自1994年以来变动一览表 背景资料: 英国利率自1992年以来变动一览表 背景资料: 欧洲央行指标利率自1999年以来变动一览表 背景资料: 澳洲指标利率自1990年以来变动一览表 背景资料: 中国利率自1990年以来变动一览表 背景资料: 中国金融机构法定准备金率及超额准备金利率变动 一览 《韩国利率纪事》1999年以来指标利率之变动 背景资料: 台湾指标利率自2001年以来变动一览 浏览主要央行官员讲话等消息， 请点选 浏览最近一周《全球主要央行动态》，请点选 浏览《全球主要央行会议预告》，请点选 (完) (整理 蔡美珍)
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路透1月16日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 308.5 30 - - * 2月 310.9 63 308.2 5 * 3月 308.3 87 308 47 * 4月 305.8 604 304.6 338 * 5月 302.7 1,545 303.1 509 * 6月 305 8,614 303.6 2,082 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完
路透新加坡1月16日 - 亚洲380-cst燃料油现货升水周一连续第四个交易日上涨，受市场对即期船货持续买兴及市场人气改善提振。