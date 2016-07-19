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亚洲 | 2016年 7月 19日 星期二 14:19 BJT

日本股市：收涨1.4%为连续第六日上涨，软银因拟收购ARM股价大跌

软银 股价暴跌10.3%，外界认为该公司收购英国芯片设计业者ARM Holdings将加重其原已偏高的债务负担。

任天堂 股价暴涨14.4%，延续精灵宝可梦GO(Pokemon GO)推出后的热潮，目前该游戏已在35国发行。任天堂交易量创下东京交易所个股交易量的史上新高。

东证股价指数 上涨1.1%至1,331.39点，JPX日经400指数 上涨0.9%至11,939.98点。(完)

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