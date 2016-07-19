更新版 1-台湾货币市场：资金略宽松惟短率变化不大，央行未调整隔拆开盘价

* 短率大致持稳，市场资金略为宽松 * 大银行已做跨月，票券商拆在0.30-0.31% * 资金虽好拿，短票利率仍守在0.30%铁板价 * RP市场无大变化，银行钱多但对利率有所坚持 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者/罗两莎 路透台北7月19日 - 台湾银行间隔夜拆款利率周二大致持稳。资金调度人士指出，今天感觉市场资金已较 前几天宽松，而央行亦无进一步调降隔拆开盘价，拆款市场大都以到期续做为主，利率则无大变化。 他们表示，本周虽有台积电 、富邦金 、台湾大 、台塑化 及宝成<9 904.TW>等上市公司将发放现金股利；惟从今天市场资金略转多观察，显示所需资金已大致安排妥当，市场的 钱也开始变多一些，利率则大致维持在上日水准。 〞今天感觉钱有比较多一点，大概是股利发放已经安排好了，利率没有什么动。〞一大型银行资调人员说 。 一中型银行资调人员亦称，今天资金不难调度，拆款大都是以续做为主，利率则维持昨天水准。 一大型银行资调人员也说，这两天开始做跨月拆出了，今天对银行是拆在0.28%、票券商则在0.30%，〞今 天钱比较多一点了。〞 票券商资调人员指出，本周起各大银行开始提供跨月资金拆借，市场资金相当充沛，但利率大都在0.30% 以上，介于0.30-0.31%间。 台湾上市公司自7月下旬将密集发放现金股利。根据路透初步统计，今年发放最大额现金股利企业为台积 电达1,555.8亿台币，将于7月21日发放；当日还有富邦金及台湾大，分别高达204.7亿及152.44亿台币。 本地时间17:41 今日报价 上日收盘 台币兑美元 31.991 32.024 台湾加权股价指数<.TWII 9,034.87 9,008.21 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.177% 0.176% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.176-0.220% 0.176-0.240% --一周拆款利率区间 0.176-0.300% 0.176-0.300% --两周拆款利率区间 0.178-0.310% 0.178-0.310% **短票利率守在0.30%铁板价** 短票方面，票券商交易员表示，今天资金相当充裕，尤其是大型银行均有资金供买票，利率则无大变化， 大部分成交在0.30%。 〞很好拿到钱啦，利率还是守在0.30%的铁板价。〞一大型票券商交易员说。 另一大型票券商交易员亦称，今天市场资金相当充裕，多家大型银行均有资金买票，利率则不变，〞这阵 子上市柜公司开始要发放现金股利，没有发现金股利的公股银行都有钱，民营银行相对比较穷一点。〞 据集保公司资料，上日自保30天短票成交加权平均利率在0.298%，利率区间在0.25-0.35%，交易金额为85 .49亿台币；前日加权平均利率在0.295%，区间亦落在0.25-0.35%，成交量139.07亿台币。 台湾央行周二发行4,199.8亿台币定存单，含14天期定存单508亿，较今日到期定期存单金额4,150.8亿台 币，发行余额增加49亿。 本周到期央行定存单共1兆(万亿)2,970.3亿台币，分别为：周三1,936亿、周四2,318亿及周五1,615亿。 拆款中心资料 显示，周二超额准备为382亿台币，累计超额准备6,421亿台币、加计前期1%的超额准 备为8,700亿台币。 **RP利率变化不大** 债券附买回(RP)市场方面，票券商和证券商资调人员均称，今天开始感觉到银行端的资金有比较松一点， 但未及浮滥到丢不掉的地步，利率变化不大。 〞感觉今天银行资金稍微一点多，但利率还是坚持在0.30%，也不知道他们在坚持什么，我就退他们钱了 。〞一大型票券商交易员说。 证券商交易员亦称，今天市场资金尚属平稳，尤其是银行端钱还是偏多，但还不到钱很松、浮滥的地步， 〞大概是最近大家要发放股利，银行保守应对。〞 他说，虽然近日央行有微幅下调隔拆款利率，但捉不准央行的动作，加上银行端对利率有所坚持，所以顺 着做，利率大致持稳、无太大变化。 今天证券商与金融机构承作的短天期公债RP利率在0.28-0.30%，上日则在0.27-0.30%，与银行承作的公债 RP利率主要成交在0.30%；上日在0.28-0.30%。至于短天期及一个月天期公司债附买回利率主要成交在0.35-0. 36%，上日则在0.34-0.36%。 今日大型票券商与金融机构承作短天期公债附买回利率与上日水准大致相同，主要落在0.21-0.23%间；短 天期公司债附买回利率主要成交在0.21-0.28%，上日则在0.21-0.27%左右。(完) (审校 乔艳红)