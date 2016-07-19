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亚洲 | 2016年 7月 19日 星期二 14:53 BJT

标题新闻：台湾一辆载有中国游客的游览车在前往桃园机场途中失火，现已知26人罹难--媒体

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选

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