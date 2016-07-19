《汇市简讯》欧洲盘初：澳元及新西兰元承压

标题新闻：新西兰总理在与德国总理梅克尔会晤后称希望和欧盟尽快开始自贸磋商，后者表示赞同
新西兰总理：英格利希 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
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* 美元/日圆跌0.13%，澳元/美元跌0.86%，新西兰元/美元跌1.15%，英镑/美元跌0.25%
* 英镑/日圆跌0.38%，美元/人民币跌0.04%，美元/坡元升0.25%，美元/马币升0.28%
* 日股日经指数收升1.37%，中国沪综指跌0.59%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.32%，美国原油跌0.24%，美国10年期公债收益率1.5612%
* 路透调查：关于日本央行7月宽松政策的预期升温
* 新西兰央行拟实行新措施抑制火热楼市，降低金融稳定风险 (完)
(编译 蔡美珍；审校 张若琪)
新西兰总理：英格利希 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透1月16日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 308.5 30 - - * 2月 310.9 63 308.2 5 * 3月 308.3 87 308 47 * 4月 305.8 604 304.6 338 * 5月 302.7 1,545 303.1 509 * 6月 305 8,614 303.6 2,082 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完
路透新加坡1月16日 - 亚洲380-cst燃料油现货升水周一连续第四个交易日上涨，受市场对即期船货持续买兴及市场人气改善提振。