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亚洲 | 2016年 7月 19日 星期二 15:01 BJT

《汇市简讯》欧洲盘初：澳元及新西兰元承压

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* 美元/日圆跌0.13%，澳元/美元跌0.86%，新西兰元/美元跌1.15%，英镑/美元跌0.25%

* 英镑/日圆跌0.38%，美元/人民币跌0.04%，美元/坡元升0.25%，美元/马币升0.28%

* 日股日经指数收升1.37%，中国沪综指跌0.59%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.32%，美国原油跌0.24%，美国10年期公债收益率1.5612%

* 路透调查：关于日本央行7月宽松政策的预期升温

* 新西兰央行拟实行新措施抑制火热楼市，降低金融稳定风险 (完)

(编译 蔡美珍；审校 张若琪)

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