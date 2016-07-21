表格：外资及陆资在台股买超160.26亿台币，连10日买超共1,216.35亿台币

路透台北7月21日 - 台湾证券交易所周四资料显示，外资及陆资在台股买超160.26亿台币，连10个交易日 买超共计1,216.35亿台币；上交易日修正后为买超127.18亿台币。 三大法人今日合计买超169.01亿台币，上交易日修正后为买超116.89亿台币。 以下为本月以来每日三大法人的买卖超纪录(单位为亿台币，r为修正后数字)： 日期 外资及陆资 三大法人合计 7/21 +160.26 +169.01 7/20 +127.18r +116.89r 7/19 +172.02r +159.62r 7/18 +148.20 +149.65r 7/15 +149.74 +147.78r 7/14 +70.69r +61.29r 7/13 +94.09 +106.40r 7/12 +124.54 +120.28r 7/11 +145.64r +146.86r 7/7 +24.00r +18.96r 7/6 -147.50r -155.09r 7/5 -4.17 -8.85r 7/4 +62.22r +78.98r 7/1 +126.19r +100.79r 本月累计 +1,253.09 +1,212.56 2016 月份 外资及陆资 三大法人合计 6月 +821.35r +597.36r 5月 -739.29r -592.41r 4月 +157.56r +53.05r 3月 +1,600.65r +1,350.21r 2月 +505.58r +389.39r 1月 -594.83r -736.96r 2015 12月 -274.64 -279.57r 11月 -431.74r -564.48r 10月 +663.18r +638.75r 9月 -62.04 -142.25r 8月 -570.67 -696.15r 7月 -506.75 -733.05r 6月 -847.34r -1,035.22r 5月 +311.31 +255.91r 4月 +1,002.05r +1,087.47r 3月 -428.47 -514.17r 2月 +965.53 +924.28r 1月 +641.86 +603.80r 2015年 外资及陆资合计买超462.28亿台币。 2014年 外资及陆资合计买超3,546.28亿台币。 参看相关细节，请点选(here) 参看台湾股市相关新闻，请点选 (完) (撰写 李可柔; 审校 董永年)