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亚洲 | 2016年 7月 19日 星期二 15:03 BJT

澳洲股市：收低，终结八日连涨局面

路透墨尔本7月19日 - 澳洲股市周二收低0.1%，结束八日连涨。

澳洲指标股指S&P/ASX 200指数 收低7.2点至5,451.30点，日内曾小幅升至去年8月以来最高5,466.40点。该指标股指周一收高0.5%。(完)

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