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亚洲 | 2016年 7月 19日 星期二 15:14 BJT

突发新闻：台湾一辆中国旅行团游览车失事起火，26人丧生--媒体

路透台北7月19日 - 台湾媒体TVBS报导，一辆载有中国游客的台湾游览车周二前往机场途中撞上路边护栏并失火，车上26人全数罹难。

台湾观光主管机构在一份声明稿中称，车上载有由辽宁一家旅行社安排的游客，来台进行八天的旅游。

起火原因尚不明朗。台湾当局正在调查。

TVBS报导，旅客原定要前往桃园机场，搭机返回中国。(完)

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