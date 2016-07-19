国际油市：油价下滑，因供应过剩担忧盖过美国页岩油料减产的影响

他表示，市场等候周二与周三出炉的美国原油库存数据为油价指引方向。

0657 GMT，布兰特原油 下跌0.11美元至每桶46.85美元，上日结算价跌0.65美元，或1.4%。

美国原油 亦跌0.11美元，至每桶45.13美元，上日结算价下跌0.71美元或1.6%。

尽管目前为夏季驾车出行旺季，但美国、欧洲与亚洲燃料库存持于高档，加上需求消退，促使交易商利用海上油轮储油。陆上油品库存也同样接近满载，因此即使产量下降，也几乎无助于持续支撑油价复苏。

此外，周一路透对分析师的调查显示，上周美国商业原油库存可能下滑220万桶，对供应造成压力。

若结果如调查所示，则将是库存连续第九周下降。(完)

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