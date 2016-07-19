全球金市：金价大致持平，受冒险人气打击

“目前让金价承压的，就是我们所处的风险偏好环境。周一走势其实是对上周五美国强劲零售销售数据做出的一些回应。”瑞银财富管理的分析师Dominic Schnider说道。

黄金年内已经上涨近25%，近期的涨势主要是受英国退欧公投和土耳其军事政变所引发的不确定性推动。

“鉴于土耳其已经不再是主导市况的事件，投资者料重新转向美元、公债收益率和风险偏好的主题。”汇丰分析师James Steel在报告中称，“较长期看，很多的不确定性对金价构成支撑，但若近期没有明显推动因素，金价可能跌向1,300美元。”

路透技术分析师王涛称，技术图显示现货金的看空目标在1,313美元。

其它贵金属方面，现货银 下跌0.5%至每盎司19.91美元，为连续第四个交易日下滑。

现货铂金 和现货钯金 分别下跌0.4%和0.3%，报1,087.74美元和641.90美元。（完）

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金