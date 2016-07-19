全球金市：金价大致持平，受冒险人气打击

标题新闻：新西兰总理在与德国总理梅克尔会晤后称希望和欧盟尽快开始自贸磋商，后者表示赞同
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“目前让金价承压的，就是我们所处的风险偏好环境。周一走势其实是对上周五美国强劲零售销售数据做出的一些回应。”瑞银财富管理的分析师Dominic Schnider说道。
黄金年内已经上涨近25%，近期的涨势主要是受英国退欧公投和土耳其军事政变所引发的不确定性推动。
“鉴于土耳其已经不再是主导市况的事件，投资者料重新转向美元、公债收益率和风险偏好的主题。”汇丰分析师James Steel在报告中称，“较长期看，很多的不确定性对金价构成支撑，但若近期没有明显推动因素，金价可能跌向1,300美元。”
路透技术分析师王涛称，技术图显示现货金的看空目标在1,313美元。
其它贵金属方面，现货银 下跌0.5%至每盎司19.91美元，为连续第四个交易日下滑。
现货铂金 和现货钯金 分别下跌0.4%和0.3%，报1,087.74美元和641.90美元。（完）
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化 (编译 李春喜/高琦 审校 孙茉莉/蔡美珍)
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路透1月16日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 308.5 30 - - * 2月 310.9 63 308.2 5 * 3月 308.3 87 308 47 * 4月 305.8 604 304.6 338 * 5月 302.7 1,545 303.1 509 * 6月 305 8,614 303.6 2,082 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完
路透新加坡1月16日 - 亚洲380-cst燃料油现货升水周一连续第四个交易日上涨，受市场对即期船货持续买兴及市场人气改善提振。