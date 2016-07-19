版本:
中国
亚洲 | 2016年 7月 19日 星期二 15:23 BJT

日本债市：公债价格大多小幅下滑，因股市走强

当日涨跌   上日
                                  最新报价    (基点)   收市价
    
    两年期公债        -0.325%     +1.0   -0.335%
    五年期公债        -0.315%     +0.0   -0.315%
    10年期公债       -0.230%     +0.5   -0.235%
    20年期公债        0.140%     +1.0    0.130%
    30年期公债        0.190%     +0.5    0.185%
    10年期公债期货  <0#JGB:>         153.12    +0.02    153.10
    
    注1：公债期货涨跌为点数。
    注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完)
    
      
      
    美国公债发行日程表    全球主要国家发债预告  
    美债每日展望            欧元区公债市场        
    美国现货公债            英国公债市场              
    日本公债市场             中国债市                  
    台湾债市                 利率或央行相关报导  [INT|CEN-CMN]
    美国指标公债报价      欧元区指标公债报价     

 (编译 李婷仪/刘秀红；审校 于春红/高琦/蔡美珍)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐