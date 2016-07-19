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亚洲 | 2016年 7月 19日 星期二 15:38 BJT

亚洲橡胶：TOCOM期胶下跌，受油价下跌和日圆走强打压

“市场交投淡静，随着上海期胶走软，场中浮现卖压。”东京的一位交易员说道。

东京工业品交易所(TOCOM)12月期胶 <0#2JRU:>收低1日圆至每公斤158.2日圆。东京期胶市场周一逢假期休市。

上海期交所主力9月期胶 上涨90元，收报每吨11,355元。

新加坡商品交易所(SICOM)近月8月期胶 最新报每公斤130美分，下跌0.1%。（完）

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李春喜/高琦 审校 孙茉莉/李婷仪)

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