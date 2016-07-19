《中国新债预测》七年续发国债预测均值2.82%，二级情绪尚可需求仍稳

* 招标品种: 财政部七年期续发国债

* 招标金额: 330亿元人民币

* 招标时间: 周三(20日)10:35-11:35

* 受访人数: 7位(银行、券商、保险)

* 预测区间: 2.79%-2.85%

* 预测均值: 2.82%(按各家机构预测值平均)

路透上海7月19日 - 中国财政部周三将招标续发行七年期固息国债。路透调查显示，现券二级收益率稳中仍震荡下行，显示部分机构配置需求仍在，且今日上午招标的国开债显示投标积极性尚可，料明日七年国债中标收益率有望接近或稍低于二级市场，预测均值落在2.82%。

北京一银行交易员表示，明天该期国债需求应该还可以，现在市场情绪感觉会稍微好一点，因此中标结果略低于二级的概率较大，目前二级在2.83%附近成交。

国开行上午招标的五年和七年期固息增发债，中标收益率为2.9304%和3.1938%，接近此前2.94%和3.20%的市场预测均值；两期债投标倍数分别为3.80倍和3.93倍。

银行间市场固定利率国债到期收益率曲线 显示，七年期品种最新收益率为2.83%。本次续发国债的标的券160014 今日成交在2.83%附近。

明日招标新债为今年第十四期七年品种的第一次续发；采用混合式招标方式，标的为价格，按年付息。具体招标时间为7月20日上午10:35至11:35。全部为竞争性招标，进行甲类成员追加投标。

招标当日，之前发行的同期国债停止交易一天；招标结束至7月21日进行分销；7月25日起与之前发行的同期国债合并上市交易。发行手续费为承销面值的0.1%。