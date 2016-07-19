《中国新债预测》七年续发国债预测均值2.82%，二级情绪尚可需求仍稳

标题新闻：新西兰总理在与德国总理梅克尔会晤后称希望和欧盟尽快开始自贸磋商，后者表示赞同
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* 招标品种: 财政部七年期续发国债
* 招标金额: 330亿元人民币
* 招标时间: 周三(20日)10:35-11:35
* 受访人数: 7位(银行、券商、保险)
* 预测区间: 2.79%-2.85%
* 预测均值: 2.82%(按各家机构预测值平均)
路透上海7月19日 - 中国财政部周三将招标续发行七年期固息国债。路透调查显示，现券二级收益率稳中仍震荡下行，显示部分机构配置需求仍在，且今日上午招标的国开债显示投标积极性尚可，料明日七年国债中标收益率有望接近或稍低于二级市场，预测均值落在2.82%。
北京一银行交易员表示，明天该期国债需求应该还可以，现在市场情绪感觉会稍微好一点，因此中标结果略低于二级的概率较大，目前二级在2.83%附近成交。
国开行上午招标的五年和七年期固息增发债，中标收益率为2.9304%和3.1938%，接近此前2.94%和3.20%的市场预测均值；两期债投标倍数分别为3.80倍和3.93倍。
银行间市场固定利率国债到期收益率曲线 显示，七年期品种最新收益率为2.83%。本次续发国债的标的券160014 今日成交在2.83%附近。
明日招标新债为今年第十四期七年品种的第一次续发；采用混合式招标方式，标的为价格，按年付息。具体招标时间为7月20日上午10:35至11:35。全部为竞争性招标，进行甲类成员追加投标。
招标当日，之前发行的同期国债停止交易一天；招标结束至7月21日进行分销；7月25日起与之前发行的同期国债合并上市交易。发行手续费为承销面值的0.1%。
本次续发行国债的起息日、兑付安排、票面利率、交易及托管方式等与之前发行的同期国债相同。从2016年6月16日开始计息；票面利率2.95%。(完) (发稿 吴芳；审校 张喜良)
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路透1月16日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 308.5 30 - - * 2月 310.9 63 308.2 5 * 3月 308.3 87 308 47 * 4月 305.8 604 304.6 338 * 5月 302.7 1,545 303.1 509 * 6月 305 8,614 303.6 2,082 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完
路透新加坡1月16日 - 亚洲380-cst燃料油现货升水周一连续第四个交易日上涨，受市场对即期船货持续买兴及市场人气改善提振。