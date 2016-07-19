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亚洲 | 2016年 7月 19日 星期二 15:53 BJT

《全球汇市》澳元及新西兰元走贬，市场押注两地降息

纽约   当日  今年来  2015年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元            1.1065  1.1071  -0.05  +1.89  1.0860
    美元/日圆            106.02  106.15  -0.12 -11.87  120.30
    欧元/日圆         117.33  117.55  -0.19 -10.07  130.47
    美元/瑞郎            0.9818  0.9822  -0.04  -2.00  1.0018
    英镑/美元            1.3189  1.3255  -0.50 -10.51  1.4738
    美元/加元            1.2999  1.2943  +0.43  -6.07  1.3839
    美元/离岸人民币         6.7039  6.7084  -0.07  +2.07  6.5680
    澳元/美元            0.7504  0.7590  -1.13  +3.15  0.7275
    新西兰元/美元        0.7026  0.7113  -1.22  +2.95  0.6825
    欧元/瑞郎         1.0868  1.0877  -0.08  -0.17  1.0886
    欧元/英镑         0.8389  0.8353  +0.43 +13.87  0.7367
    欧元/瑞典克朗     9.4731  9.4718  +0.01  +3.30  9.1705
    美元/挪威克朗        8.4524  8.4445  +0.09  -4.38  8.8398
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完)
    
      
      
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    欧洲盘现汇报价            纽约盘现汇报价          

 (编译/审校 张明钧/孙国玉/李春喜/于春红/李婷仪)

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