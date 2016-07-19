台湾债市：指标10年债殖利率微收跌，多方看好20年券殖利率修正缩短利差

标题新闻：新西兰总理在与德国总理梅克尔会晤后称希望和欧盟尽快开始自贸磋商，后者表示赞同
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* 指标10年、20年公债殖利率同步收跌 * 多方看好20年券殖利率修正缩短利差 * 明日105/4殖利率暂估在0.65-0.68% 路透台北7月19日 - 台湾10年期公债105/4 周二殖利率微收跌。交易员指 出，多方看好20年券殖利率向下修正以缩短其与10年券间的利差，少量买盘进驻20年券105/ 9 殖利率收创历史新低，并带动105/4殖利率续跌，但量能并未明显放大、殖利 率跌幅也见收敛。 他们表示，尽管央行今日引导银行间隔夜拆款开盘利率持平于上日开盘价0.176%，但市 场仍藉由20年券殖利率修正题材持续偏多整理，令10年主流券殖利率持续走低，惟20年券10 5/9殖利率已来到1.175%历史收盘低位，短线仍须留意获利了结出场卖压。 〞现在20年券105/9就是强势换手、强势整理。〞一大型民营银行台债交易员说。 一位大型证券交易员也称，短线台债维持多头格局，看好10年、20年券间利差缩窄议题 还会持续发酵一段时间，料20年券殖利率有望续探新低，毕竟此前10年券也是频创新低，台 债多头行情不会就此打住。 另位大型证券交易员指出，目前10年券105/4已经没有气势如虹的力道，预估该券殖利 率向下空间已有限，不过自2011年以来20年与10年主流券间的利率约在40-45个基点间窄幅 波动，目前两券间利差虽已渐缩小至50.1个基点，但仍有空间可以收敛。 美国公债收益率周一收盘变动不大，此前触及四周高位，因股市小幅反弹，且在上周五 土耳其政变造成不确定性期间买入公债的投资人缩减仓位。尾盘指标10年期公债US10YT=RR 收益率报1.581%，略低于上周五尾盘的1.594%。 此外，台湾股市周二小幅收涨，呈“连八升”且再创一年新高。分析师表示，台股今天 震荡收高，惟随指数攻上9,000点，追价已趋谨慎，明天因台指期将结算，料指数有望继续 收小红。 交易员预估，明日105/4期公债殖利率主要区间料在0.65-0.68%；五年期公债105/8殖利 率主要区间在0.49-0.51%；至于105/9期公债殖利率则料在1.15-1.19%。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年 期别 (基点) (亿台币) 期 5 105/8 +0.00 0.5000% 0.4950-0.5000% 1.5 10 105/4 -0.40 0.6740% 0.6655-0.6740% 78.5 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 30 105/7 没有成交 20 105/9 1.1750% 10 105/4 0.6740% 5 105/8 0.5000% 3 105/1 没有成交 2 105/3 没有成交 (完) (记者 詹静宜； 审校 乔艳红)
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路透1月16日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 308.5 30 - - * 2月 310.9 63 308.2 5 * 3月 308.3 87 308 47 * 4月 305.8 604 304.6 338 * 5月 302.7 1,545 303.1 509 * 6月 305 8,614 303.6 2,082 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完
路透新加坡1月16日 - 亚洲380-cst燃料油现货升水周一连续第四个交易日上涨，受市场对即期船货持续买兴及市场人气改善提振。