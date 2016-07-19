台湾债市：指标10年债殖利率微收跌，多方看好20年券殖利率修正缩短利差

* 指标10年、20年公债殖利率同步收跌 * 多方看好20年券殖利率修正缩短利差 * 明日105/4殖利率暂估在0.65-0.68% 路透台北7月19日 - 台湾10年期公债105/4 周二殖利率微收跌。交易员指 出，多方看好20年券殖利率向下修正以缩短其与10年券间的利差，少量买盘进驻20年券105/ 9 殖利率收创历史新低，并带动105/4殖利率续跌，但量能并未明显放大、殖利 率跌幅也见收敛。 他们表示，尽管央行今日引导银行间隔夜拆款开盘利率持平于上日开盘价0.176%，但市 场仍藉由20年券殖利率修正题材持续偏多整理，令10年主流券殖利率持续走低，惟20年券10 5/9殖利率已来到1.175%历史收盘低位，短线仍须留意获利了结出场卖压。 〞现在20年券105/9就是强势换手、强势整理。〞一大型民营银行台债交易员说。 一位大型证券交易员也称，短线台债维持多头格局，看好10年、20年券间利差缩窄议题 还会持续发酵一段时间，料20年券殖利率有望续探新低，毕竟此前10年券也是频创新低，台 债多头行情不会就此打住。 另位大型证券交易员指出，目前10年券105/4已经没有气势如虹的力道，预估该券殖利 率向下空间已有限，不过自2011年以来20年与10年主流券间的利率约在40-45个基点间窄幅 波动，目前两券间利差虽已渐缩小至50.1个基点，但仍有空间可以收敛。 美国公债收益率周一收盘变动不大，此前触及四周高位，因股市小幅反弹，且在上周五 土耳其政变造成不确定性期间买入公债的投资人缩减仓位。尾盘指标10年期公债US10YT=RR 收益率报1.581%，略低于上周五尾盘的1.594%。 此外，台湾股市周二小幅收涨，呈“连八升”且再创一年新高。分析师表示，台股今天 震荡收高，惟随指数攻上9,000点，追价已趋谨慎，明天因台指期将结算，料指数有望继续 收小红。 交易员预估，明日105/4期公债殖利率主要区间料在0.65-0.68%；五年期公债105/8殖利 率主要区间在0.49-0.51%；至于105/9期公债殖利率则料在1.15-1.19%。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年 期别 (基点) (亿台币) 期 5 105/8 +0.00 0.5000% 0.4950-0.5000% 1.5 10 105/4 -0.40 0.6740% 0.6655-0.6740% 78.5 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 30 105/7 没有成交 20 105/9 1.1750% 10 105/4 0.6740% 5 105/8 0.5000% 3 105/1 没有成交 2 105/3 没有成交 (完) (记者 詹静宜； 审校 乔艳红)