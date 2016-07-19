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亚洲 | 2016年 7月 19日 星期二 15:55 BJT

台湾债市：指标10年债殖利率微收跌，多方看好20年券殖利率修正缩短利差

* 指标10年、20年公债殖利率同步收跌
    * 多方看好20年券殖利率修正缩短利差
    * 明日105/4殖利率暂估在0.65-0.68%

    路透台北7月19日 - 台湾10年期公债105/4 周二殖利率微收跌。交易员指
出，多方看好20年券殖利率向下修正以缩短其与10年券间的利差，少量买盘进驻20年券105/
9 殖利率收创历史新低，并带动105/4殖利率续跌，但量能并未明显放大、殖利
率跌幅也见收敛。
    
    他们表示，尽管央行今日引导银行间隔夜拆款开盘利率持平于上日开盘价0.176%，但市
场仍藉由20年券殖利率修正题材持续偏多整理，令10年主流券殖利率持续走低，惟20年券10
5/9殖利率已来到1.175%历史收盘低位，短线仍须留意获利了结出场卖压。 
    
    〞现在20年券105/9就是强势换手、强势整理。〞一大型民营银行台债交易员说。
    
    一位大型证券交易员也称，短线台债维持多头格局，看好10年、20年券间利差缩窄议题
还会持续发酵一段时间，料20年券殖利率有望续探新低，毕竟此前10年券也是频创新低，台
债多头行情不会就此打住。
    
    另位大型证券交易员指出，目前10年券105/4已经没有气势如虹的力道，预估该券殖利
率向下空间已有限，不过自2011年以来20年与10年主流券间的利率约在40-45个基点间窄幅
波动，目前两券间利差虽已渐缩小至50.1个基点，但仍有空间可以收敛。
    
    美国公债收益率周一收盘变动不大，此前触及四周高位，因股市小幅反弹，且在上周五
土耳其政变造成不确定性期间买入公债的投资人缩减仓位。尾盘指标10年期公债US10YT=RR
收益率报1.581%，略低于上周五尾盘的1.594%。 
    
    此外，台湾股市周二小幅收涨，呈“连八升”且再创一年新高。分析师表示，台股今天
震荡收高，惟随指数攻上9,000点，追价已趋谨慎，明天因台指期将结算，料指数有望继续
收小红。 
   
    交易员预估，明日105/4期公债殖利率主要区间料在0.65-0.68%；五年期公债105/8殖利
率主要区间在0.49-0.51%；至于105/9期公债殖利率则料在1.15-1.19%。     

      收盘价                     涨跌幅     报价(%)         区间(%)    成交值
  年    期别                     (基点)                              (亿台币)
  期                                                                 
   5   105/8                      +0.00     0.5000%  0.4950-0.5000%       1.5
  10   105/4                      -0.40     0.6740%  0.6655-0.6740%      78.5
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  30     105/7                      没有成交
  20     105/9                       1.1750%
  10     105/4                       0.6740%
   5     105/8                       0.5000%
   3     105/1                      没有成交
   2     105/3                      没有成交
 (完)

 (记者 詹静宜； 审校 乔艳红)

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