金属期市：伦敦期镍下跌，先前因菲律宾供给疑虑升至近10个月高位

标题新闻：新西兰总理在与德国总理梅克尔会晤后称希望和欧盟尽快开始自贸磋商，后者表示赞同
新西兰总理：英格利希 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
LME三个月期镍 跌0.5%至每吨10,495美元，周一涨2.7%。期镍早先曾升至每吨10,660美元，逼近上周所创10月23日以来最高水平10,670美元。上海期交所期镍 反弹1.3%。
LME期锌 触及去年5月以来最高水平，上涨1.2%至每吨2,243.50美元，同时带动期铅 上涨0.9%，受技术面买盘影响。
LME三个月期铜 基本持平，因美元持稳，市场也在等待更新的走势信号。0714 GMT，铜价跌0.1%至每吨4,934美元。
上海期货交易所期铜 小涨0.2%至每吨38,300元人民币(5,721美元)。(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化 (编译 蔡美珍/孙国玉；审校 孙茉莉/陈宗琦)
新西兰总理：英格利希 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透1月16日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 308.5 30 - - * 2月 310.9 63 308.2 5 * 3月 308.3 87 308 47 * 4月 305.8 604 304.6 338 * 5月 302.7 1,545 303.1 509 * 6月 305 8,614 303.6 2,082 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完
路透新加坡1月16日 - 亚洲380-cst燃料油现货升水周一连续第四个交易日上涨，受市场对即期船货持续买兴及市场人气改善提振。