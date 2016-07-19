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亚洲 | 2016年 7月 19日 星期二 16:02 BJT

金属期市：伦敦期镍下跌，先前因菲律宾供给疑虑升至近10个月高位

LME三个月期镍 跌0.5%至每吨10,495美元，周一涨2.7%。期镍早先曾升至每吨10,660美元，逼近上周所创10月23日以来最高水平10,670美元。上海期交所期镍 反弹1.3%。

LME期锌 触及去年5月以来最高水平，上涨1.2%至每吨2,243.50美元，同时带动期铅 上涨0.9%，受技术面买盘影响。

LME三个月期铜 基本持平，因美元持稳，市场也在等待更新的走势信号。0714 GMT，铜价跌0.1%至每吨4,934美元。

上海期货交易所期铜 小涨0.2%至每吨38,300元人民币(5,721美元)。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 蔡美珍/孙国玉；审校 孙茉莉/陈宗琦)

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