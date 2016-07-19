欧元债市：西班牙公债收益率触及三周高点，近日料发行新债

标题新闻：俄罗斯经济部称1月通胀年率将介乎5-5.2%，1月消费者物价按月可望上升0.6-0.8%
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法国兴业银行(Societe Generale)表示，鉴于西班牙周四也将标售公债，因此预计这次发行规模料介于30-50亿欧元，较先前来得小。
西班牙10年期公债收益率 周二短暂升至1.26%，为近三周高点，因投资者出售手头公债，为新的公债供应做准备。
该收益率最新下跌1个基点，至1.23%，表现略逊于其他欧元区公债，后者收益率下跌2个基点。
西班牙10年期公债较可比德债 收益率差扩大至接近两周高点135个基点。
西班牙10年期公债收益率 在上月英国退欧公投后触及七个月新高，但之后已大跌将近70个基点。英国退欧公投触发一波风险资产抛售。
“基本上，我对西班牙新债的需求感到怀疑，”DZ Bank分析师Daniel Lenz表示。(完)
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(编译 李婷仪/陈宗琦；审校 蔡美珍/于春红)
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路透上海1月16日 - 上海清算所周一公告，今日是大连机床集团所发中期票据16大机床 MTN001 的付息日。截至日终，仍未足额收到该公司支付的付息资金，暂 无法代理发行人进行本期债券的付息工作。 大连机床上周已就本期中票付息存在不确定性发布风险提示公告。 16大机床MTN001发行规模4亿元人民币，期限三年，票面利率7.00%，到期日为2019年1 月14日，本期应付利息2,800万元；主承销商为兴业银行。 大连机床今日稍早并表示，其发行的16大机床SCP002、16大机床SCP003均于2016年12月 26日构成交叉违约。不过16大机床SCP002再次获得有条件豁免违约，而16大机床SCP003则被 持有人要求回售。 去年11月以来，大连机床集团已先后出现过多起债券违约和触发交叉违约条款。2016年 11月21日，其发行的短期融资券15机床CP003首先发生违约，不过隔日完成本息2.12亿元的 偿付，公司称为“系统操作原因”。12月12日，其发行的超短融16大机床SCP001亦未能按期 偿付本息，本金规模5亿