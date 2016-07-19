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债券 | 2016年 7月 19日 星期二 16:19 BJT

欧元债市：西班牙公债收益率触及三周高点，近日料发行新债

法国兴业银行(Societe Generale)表示，鉴于西班牙周四也将标售公债，因此预计这次发行规模料介于30-50亿欧元，较先前来得小。

西班牙10年期公债收益率 周二短暂升至1.26%，为近三周高点，因投资者出售手头公债，为新的公债供应做准备。

该收益率最新下跌1个基点，至1.23%，表现略逊于其他欧元区公债，后者收益率下跌2个基点。

西班牙10年期公债较可比德债 收益率差扩大至接近两周高点135个基点。

西班牙10年期公债收益率 在上月英国退欧公投后触及七个月新高，但之后已大跌将近70个基点。英国退欧公投触发一波风险资产抛售。

“基本上，我对西班牙新债的需求感到怀疑，”DZ Bank分析师Daniel Lenz表示。(完)

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(编译 李婷仪/陈宗琦；审校 蔡美珍/于春红)

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