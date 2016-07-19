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亚洲 | 2016年 7月 19日 星期二 16:12 BJT

《中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表》--7月19日

7月19日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周二收市价及比价:(本地时
间16:10时，1港元=0.86278人民币 )
    
    涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数 显示，A股相对H股的最新加权
平均溢价为28.91%，高于上交易日收盘的28.07%。    
    
    公司名         A股代码          H股代码     A股价格  H股价格(   A/H股比
                                                 (元)     港元)       价
 工商银行                                          4.30      4.33      1.15
 建设银行                                          5.13      5.39      1.10
 中国银行                                          3.32      3.17      1.21
 农业银行                                          3.10      2.84      1.27
 招商银行                                         17.12     17.36      1.14
 中信银行                                          6.17      4.95      1.44
 交通银行                                          5.65      5.17      1.27
 民生银行                                          9.50      7.90      1.39
 中国人寿                                         21.33     17.54      1.41
 中国平安                                         32.38     36.10      1.04
 中国太保                                         27.13     27.95      1.12
 中信证券                                         16.60     17.10      1.13
 新华人寿                                         41.29     28.15      1.70
 海通证券                                         15.64     12.72      1.43
 华能国际                                          7.18      4.46      1.87
 大唐发电                                          4.06      1.91      2.46
 华电国际                                          5.11      3.49      1.70
 中煤能源                                          5.64      4.33      1.51
 中国神华                                         14.98     15.10      1.15
 中国石油                                          7.35      5.40      1.58
 兖州煤业                                         12.48      5.07      2.85
 中国石化                                          4.85      5.72      0.98
 上海石化                                          6.24      3.74      1.93
 中海油服                                         12.66      6.16      2.38
 仪征化纤                                          4.16      1.50      3.21
 中国铝业                                          4.01      2.60      1.79
 江西铜业                                         15.86      9.44      1.95
 洛阳钼业                                          4.35      1.79      2.82
 紫金矿业                                          3.79      2.94      1.49
 马钢股份                                          2.67      1.72      1.80
 鞍钢股份                                          4.12      3.69      1.29
 重庆钢铁                                          2.52      1.65      1.77
 海螺水泥                                         15.48     19.40      0.92
 洛阳玻璃                                         27.83      4.61      7.00
 京城机电                                          9.40      3.05      3.57
 中联重科                                          4.21      2.39      2.04
 金隅股份                                          4.06      2.62      1.80
 中国国航                                          7.85      5.81      1.57
 东方航空                                          6.95      4.32      1.86
 南方航空                                          8.18      4.84      1.96
 中国远洋                                          5.39      2.79      2.24
 中海集运                                          4.18      1.70      2.85
 中集集团                                         14.20      9.07      1.81
 中海发展                                          6.36      4.45      1.66
 宁沪高速                                          8.84     10.80      0.95
 深高速                                            8.47      6.96      1.41
 成渝高速                                          4.77      2.70      2.05
 皖通高速                                         15.22      6.20      2.85
 广深铁路                                          4.09      3.71      1.28
 中国南车                                          9.33      7.03      1.54
 中国交建                                         10.92      8.66      1.46
 中国铁建                                          9.14      9.39      1.13
 中国中铁                                          7.00      5.86      1.38
 长城汽车                                          9.89      7.05      1.63
 比亚迪                                           62.80     52.55      1.39
 广汽集团                                         23.50     10.38      2.62
 青岛啤酒                                         29.83     27.35      1.26
 白云山                                           26.25     19.82      1.53
 新华制药                                         11.50      5.48      2.43
 海信科龙                                          8.32      4.14      2.33
 南京熊猫                                         17.31      6.11      3.28
 晨鸣纸业                                          8.60      6.58      1.51
 上海医药                                         19.08     17.88      1.24
 中兴通讯                                         14.88     10.38      1.66
 东方电气                                         10.12      6.16      1.90
 潍柴动力                                          8.27      8.76      1.09
 东北电气                                          6.73      2.80      2.79
 广船国际                                         31.32     12.00      3.02
 昆明机床                                          6.47      2.32      3.23
 一拖股份                                          9.92      4.00      2.87
 北辰实业                                          4.25      2.48      1.99
 创业环保                                          8.02      3.59      2.59
 中国中冶                                          3.89      2.37      1.90
 金风科技                                         16.06     10.70      1.74
 丽珠                                             50.53     38.90      1.51
 万科                                             17.11     15.30      1.30
 郑煤机                                            5.92      3.33      2.06
 大连港                                            6.15      3.46      2.06
 山东墨龙                                          9.22      3.32      3.22
 浙江世宝                                         30.73      9.50      3.75
 复星医药                                         20.84     19.56      1.23
 光大银行                                          3.82      3.47      1.28
 东江环保                                         18.83     12.14      1.80
 上海电气                                          8.01      3.25      2.86
 广发证券                                         16.80     17.74      1.10
 华泰证券                                         20.30     16.80      1.40
 东方证券                                         17.32      8.15      2.46
    
    附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算。
    如欲浏览A+H股实时报价对比页面，请点选<0#HKSEH-CHINAA>

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