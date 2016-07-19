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债券 | 2016年 7月 19日 星期二 16:25 BJT

欧元区金融：欧元区银行预计第三季贷款将温和增加--ECB调查

路透法兰克福7月19日 - 欧洲央行(ECB)周二在季度贷款调查中称，尽管信贷标准将持续放宽，但欧元区银行业预计受住宅贷款和消费贷款推动，第三季贷款将温和增加。

欧洲央行在对141家银行的调查中称，尽管目前判断英国退欧的影响可能为时尚早，但迄今就信贷供应或需求来说，还没有看到负面冲击。(完)

(编译 于春红; 审校 孙国玉)

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