日本个股：任天堂新款游戏大获成功，七个交易日内市值翻倍

“虚拟现实和扩增实境(AR)一直是市场的关注焦点，但几乎没人预料到任天堂也会涉足这一领域。任天堂一下子变成了AR相关个股，”日本某资产管理公司的一位基金经理称。由于未获准讨论个股，这位经理不愿具名。

该基金经理称，考虑到此款游戏对任天堂净利润可能带来的提振，如此大的股价涨幅也在情理之中。

“根据我的粗略估算，精灵宝可梦GO以及即将上线相关小工具的销售料将使任天堂净利润增加500亿日圆。基于这一假设，任天堂的市盈率达到30倍也是合情合理的，”他表示。

精灵宝可梦GO的流行，甚至还带动了哪怕只沾上一点边的个股也意外暴涨。

例如，烘焙公司First Baking Co 的股价周二大涨18%，只因为该公司销售一款由角色形象纸袋包装的“精灵宝可梦面包”。(完) (编译 李春喜/刘秀红；审校 张明钧/李婷仪)