日本个股：任天堂新款游戏大获成功，七个交易日内市值翻倍

标题新闻：新西兰总理在与德国总理梅克尔会晤后称希望和欧盟尽快开始自贸磋商，后者表示赞同
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“虚拟现实和扩增实境(AR)一直是市场的关注焦点，但几乎没人预料到任天堂也会涉足这一领域。任天堂一下子变成了AR相关个股，”日本某资产管理公司的一位基金经理称。由于未获准讨论个股，这位经理不愿具名。
该基金经理称，考虑到此款游戏对任天堂净利润可能带来的提振，如此大的股价涨幅也在情理之中。
“根据我的粗略估算，精灵宝可梦GO以及即将上线相关小工具的销售料将使任天堂净利润增加500亿日圆。基于这一假设，任天堂的市盈率达到30倍也是合情合理的，”他表示。
精灵宝可梦GO的流行，甚至还带动了哪怕只沾上一点边的个股也意外暴涨。
例如，烘焙公司First Baking Co 的股价周二大涨18%，只因为该公司销售一款由角色形象纸袋包装的“精灵宝可梦面包”。(完) (编译 李春喜/刘秀红；审校 张明钧/李婷仪)
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路透1月16日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 308.5 30 - - * 2月 310.9 63 308.2 5 * 3月 308.3 87 308 47 * 4月 305.8 604 304.6 338 * 5月 302.7 1,545 303.1 509 * 6月 305 8,614 303.6 2,082 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完
路透新加坡1月16日 - 亚洲380-cst燃料油现货升水周一连续第四个交易日上涨，受市场对即期船货持续买兴及市场人气改善提振。