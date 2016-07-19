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市场报道 | 2016年 7月 19日 星期二 16:41 BJT

全球贵金属：7月18日SPDR黄金持仓增0.25%，iShares白银持仓持平

路透7月19日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周一黄金持仓量较上周五增加
0.25%，而同期全球最大白银ETF--iShares Silver Trust 的白银持仓仍持平。

以下为两支ETF的持仓量及变化情况：

    名称       持仓量(盎司)    日期    持仓量(盎司)     日期      变动   增减
    SPDR      31,032,804.9   7月18日    30,956,431.6   7月15日  76,373.3  0.25%
    iShares  348,580,571.0   7月18日   348,580,571.0   7月15日       0.0  0.00%   (完)
          
    贵金属报导      基本金属报导     
    全球金市           COMEX金持仓   
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    现货金             现货银              
    现货铂金           现货钯金            
    金属期市        LME库存变化     

 (编译 刘秀红；审校 孙茉莉)

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