全球贵金属：7月18日SPDR黄金持仓增0.25%，iShares白银持仓持平

路透7月19日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周一黄金持仓量较上周五增加 0.25%，而同期全球最大白银ETF--iShares Silver Trust 的白银持仓仍持平。 以下为两支ETF的持仓量及变化情况： 名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减 SPDR 31,032,804.9 7月18日 30,956,431.6 7月15日 76,373.3 0.25% iShares 348,580,571.0 7月18日 348,580,571.0 7月15日 0.0 0.00% (完) 贵金属报导 基本金属报导 全球金市 COMEX金持仓 伦敦金定盘 COMEX铜持仓 现货金 现货银 现货铂金 现货钯金 金属期市 LME库存变化 (编译 刘秀红；审校 孙茉莉)