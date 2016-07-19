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亚洲 | 2016年 7月 19日 星期二 16:54 BJT

台湾汇市：台币兑美元收升，外资续汇入且韩元、人民币较早盘转强

* 外资午后汇入令台币较早盘偏强
    * 现金股利发放效应尚未在汇市产生
    * 明日台币区间料在31.950-32.050

    路透台北7月19日 - 台币兑美元 周二小幅收升。交易员表示，外资持续汇入且大买台股，加上韩
元、人民币汇率较早盘转强，使得台币也扭转盘初偏贬格局收高。
    
    汇银人士指出，今日外资于早盘偏向汇出，使得台币一度贬至32.035，但午后却转为汇入。外资在台股也
持续买超现货171.69亿台币，惟从两大外汇经纪公司交易量合计仅10.74亿美元、未出现爆量来看，汇入的资
金量并不算大。
    
    〞下午外资卖(美元)得蛮凶的，但国际美元也在走强，(台币独强)能维持多久不知道。〞一大型商银交易
员说。
    
    另一外商银行交易员则称，周四台积电 将发放高达1,555.8亿台币的现金股利，依照过去经验，
外资会在发放前两天陆续汇出资金，使得台币偏贬。但这次外资却持续汇入引领台币走升，也让台币可能因股
利发放因素走贬的预期降低。
    
    除外资动向外，交易员表示，午后韩元与人民币趋强，也对台币发挥引导作用。进口商趁机在32.00下方
承接美元，出口商则因美元无法站稳32.00，怕美元进一步走弱而倾向调节部位。
    
    对于台币后市，交易员认为，由于资金仍持续流入台湾在内的新兴亚洲市场，将有助于台币汇价坚挺，但
能否再出现一波升势，仍需视外资汇入力道而定。    
        
    交易员预估，明日台币区间在31.950-32.050。              
    
    台湾股市周二小幅收涨，呈“连八升”且再创一年新高。台湾证券交易所资料显示，外资及陆资在台股买
超171.69亿台币，连八个交易日买超共计928.59亿台币；上交易日为买超148.20亿台币。 
    
    台湾上市公司自7月下旬将密集发放现金股利。根据路透初步统计 ，今年发放最大额现金股利企业为台积
电，其高达1,555.8亿台币的现金股利，将于21日发放；此外当日也有富邦金 达204.7亿台币的现金
股利发放。 
    
    在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，今日指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度较上日尾盘微幅
缩减；目前一个月美元/台币远汇 报31.936/31.976，上日收在31.850。
  
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 16:00             台币/美   上日收盘  波动区间        开盘价    成交量   上日 
                        元                                       亿美元  
                      报价                                               
 台北外汇经纪公     31.991     32.024   31.964-32.036   32.000     7.60    7.70
 司                                                                      
 元太外汇经纪公     31.992     32.023   31.964-32.036   32.000     3.14    3.11
 司                                                                      
 无本金交割远期外汇(N        最新报价              上日现货收盘时水准
 DF)                                         
                                             
 美元/台币一个月期        -0.050/-0.030              -0.075/-0.065
 美元/台币六个月期        -0.135/-0.105              -0.160/-0.140
 (完)
            
      台币兑美元现价               
    台北外汇经纪公司             
    元太外汇经纪公司             
    Tullett Prebon台币NDF报价     

 (记者 董永年；审校 乔艳红)

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