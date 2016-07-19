台湾汇市：台币兑美元收升，外资续汇入且韩元、人民币较早盘转强

标题新闻：新西兰总理在与德国总理梅克尔会晤后称希望和欧盟尽快开始自贸磋商，后者表示赞同
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* 外资午后汇入令台币较早盘偏强 * 现金股利发放效应尚未在汇市产生 * 明日台币区间料在31.950-32.050 路透台北7月19日 - 台币兑美元 周二小幅收升。交易员表示，外资持续汇入且大买台股，加上韩 元、人民币汇率较早盘转强，使得台币也扭转盘初偏贬格局收高。 汇银人士指出，今日外资于早盘偏向汇出，使得台币一度贬至32.035，但午后却转为汇入。外资在台股也 持续买超现货171.69亿台币，惟从两大外汇经纪公司交易量合计仅10.74亿美元、未出现爆量来看，汇入的资 金量并不算大。 〞下午外资卖(美元)得蛮凶的，但国际美元也在走强，(台币独强)能维持多久不知道。〞一大型商银交易 员说。 另一外商银行交易员则称，周四台积电 将发放高达1,555.8亿台币的现金股利，依照过去经验， 外资会在发放前两天陆续汇出资金，使得台币偏贬。但这次外资却持续汇入引领台币走升，也让台币可能因股 利发放因素走贬的预期降低。 除外资动向外，交易员表示，午后韩元与人民币趋强，也对台币发挥引导作用。进口商趁机在32.00下方 承接美元，出口商则因美元无法站稳32.00，怕美元进一步走弱而倾向调节部位。 对于台币后市，交易员认为，由于资金仍持续流入台湾在内的新兴亚洲市场，将有助于台币汇价坚挺，但 能否再出现一波升势，仍需视外资汇入力道而定。 交易员预估，明日台币区间在31.950-32.050。 台湾股市周二小幅收涨，呈“连八升”且再创一年新高。台湾证券交易所资料显示，外资及陆资在台股买 超171.69亿台币，连八个交易日买超共计928.59亿台币；上交易日为买超148.20亿台币。 台湾上市公司自7月下旬将密集发放现金股利。根据路透初步统计 ，今年发放最大额现金股利企业为台积 电，其高达1,555.8亿台币的现金股利，将于21日发放；此外当日也有富邦金 达204.7亿台币的现金 股利发放。 在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，今日指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度较上日尾盘微幅 缩减；目前一个月美元/台币远汇 报31.936/31.976，上日收在31.850。 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 16:00 台币/美 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日 元 亿美元 报价 台北外汇经纪公 31.991 32.024 31.964-32.036 32.000 7.60 7.70 司 元太外汇经纪公 31.992 32.023 31.964-32.036 32.000 3.14 3.11 司 无本金交割远期外汇(N 最新报价 上日现货收盘时水准 DF) 美元/台币一个月期 -0.050/-0.030 -0.075/-0.065 美元/台币六个月期 -0.135/-0.105 -0.160/-0.140 (完) 台币兑美元现价 台北外汇经纪公司 元太外汇经纪公司 Tullett Prebon台币NDF报价 (记者 董永年；审校 乔艳红)
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路透1月16日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 308.5 30 - - * 2月 310.9 63 308.2 5 * 3月 308.3 87 308 47 * 4月 305.8 604 304.6 338 * 5月 302.7 1,545 303.1 509 * 6月 305 8,614 303.6 2,082 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完
路透新加坡1月16日 - 亚洲380-cst燃料油现货升水周一连续第四个交易日上涨，受市场对即期船货持续买兴及市场人气改善提振。