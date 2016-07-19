台湾汇市：台币兑美元收升，外资续汇入且韩元、人民币较早盘转强

* 外资午后汇入令台币较早盘偏强 * 现金股利发放效应尚未在汇市产生 * 明日台币区间料在31.950-32.050 路透台北7月19日 - 台币兑美元 周二小幅收升。交易员表示，外资持续汇入且大买台股，加上韩 元、人民币汇率较早盘转强，使得台币也扭转盘初偏贬格局收高。 汇银人士指出，今日外资于早盘偏向汇出，使得台币一度贬至32.035，但午后却转为汇入。外资在台股也 持续买超现货171.69亿台币，惟从两大外汇经纪公司交易量合计仅10.74亿美元、未出现爆量来看，汇入的资 金量并不算大。 〞下午外资卖(美元)得蛮凶的，但国际美元也在走强，(台币独强)能维持多久不知道。〞一大型商银交易 员说。 另一外商银行交易员则称，周四台积电 将发放高达1,555.8亿台币的现金股利，依照过去经验， 外资会在发放前两天陆续汇出资金，使得台币偏贬。但这次外资却持续汇入引领台币走升，也让台币可能因股 利发放因素走贬的预期降低。 除外资动向外，交易员表示，午后韩元与人民币趋强，也对台币发挥引导作用。进口商趁机在32.00下方 承接美元，出口商则因美元无法站稳32.00，怕美元进一步走弱而倾向调节部位。 对于台币后市，交易员认为，由于资金仍持续流入台湾在内的新兴亚洲市场，将有助于台币汇价坚挺，但 能否再出现一波升势，仍需视外资汇入力道而定。 交易员预估，明日台币区间在31.950-32.050。 台湾股市周二小幅收涨，呈“连八升”且再创一年新高。台湾证券交易所资料显示，外资及陆资在台股买 超171.69亿台币，连八个交易日买超共计928.59亿台币；上交易日为买超148.20亿台币。 台湾上市公司自7月下旬将密集发放现金股利。根据路透初步统计 ，今年发放最大额现金股利企业为台积 电，其高达1,555.8亿台币的现金股利，将于21日发放；此外当日也有富邦金 达204.7亿台币的现金 股利发放。 在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，今日指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度较上日尾盘微幅 缩减；目前一个月美元/台币远汇 报31.936/31.976，上日收在31.850。 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 16:00 台币/美 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日 元 亿美元 报价 台北外汇经纪公 31.991 32.024 31.964-32.036 32.000 7.60 7.70 司 元太外汇经纪公 31.992 32.023 31.964-32.036 32.000 3.14 3.11 司 无本金交割远期外汇(N 最新报价 上日现货收盘时水准 DF) 美元/台币一个月期 -0.050/-0.030 -0.075/-0.065 美元/台币六个月期 -0.135/-0.105 -0.160/-0.140 (完) 台币兑美元现价 台北外汇经纪公司 元太外汇经纪公司 Tullett Prebon台币NDF报价 (记者 董永年；审校 乔艳红)