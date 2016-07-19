更新版 1-中国汇市：人民币尾段劲扬收盘升破6.69，大行强势维稳短期贬势料受限

* 人民币尾盘强势上扬，收盘升破6.69关口 * 中间价微跌续创逾五年半新低 * 大行持续提供美元流动性，短期贬势料受限 * 6.7元左右暂时维稳，按方向依然是走贬 (新增评论和收盘报价) 路透北京/上海7月19日 - 人民币兑美元即期 周二尾盘强劲上扬，收盘升破6 .69关口，中间价则微跌续创逾五年半新低。交易员称，继昨日人民币跌破6.7后，今日盘初 仍在该关口下方运行，但监管层显然有意维稳，期间大行持续向市场提供美元流动性，成交 量增大，不过短期贬势料继续受限。 他们并指出，客盘购汇需求仍比较旺盛，但自营盘看到大行如此坚决提供美元流动性， 大都放弃挑战甚至加入结汇阵营；后续人民币是否继续贬值，要看大行的态度，当然就算贬 值也是可控、有序的贬值，以避免恐慌情绪蔓延。 “今天结汇多一些，但主要是大行，...客盘贬值的预期是上升的。所以稳定也是暂时 的，（人民币）大方向还是要贬，只是要控制节奏。”一中资行交易员称。 上述交易员表示，考虑到美元指数的可能走势，人民币兑美元到年底可能会达到6.97左 右，但不会那么容易突破7这一整数关口，当前监管层要守住6.7也是暂时的，更主要的是担 心跌破6.7之后会引发情绪失控。 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数周二较上日微 跌0.02%至94.44；SDR篮子指数微跌至95.39，BIS篮子指数微跌至95.4。 全球汇市方面，澳元周二下跌1%至11日低点，新西兰元则是来到三周新低，投资人加大 对两地央行最快可能于下月放宽货币政策的押注。 以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市 场人民币的主要报价： 在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬 即期成交价格<CNY=CFXS 6.6893 6.6987 0.14% > 中间价 6.6971 6.6961 -0.01% 成交额<CNYSPTVOL=CFXT 256.68亿美元 219.95亿美元 > 日内波动幅度(pips) 125 日低6.7011 日高6.688 6 今年以来升贬幅度 -2.93% 2005年汇改以来升贬幅 23.73% 度 一年期美元/人民币掉期 555 离岸人民币市场 工具 今日 上日 CNH即期 6.7046 6.7086 一年期NDF<CNY1YNDFOR= 6.8445 6.8555 > 中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率 为6.6921； 交易中心自1月4日起，每天公布12次参考价，分别为上午10点、11点、下午2点至晚上11点 每小时发布一个参考汇率。 中国央行2015年8月11日宣布完善人民币兑美元汇率中间价报价，以增强其市场化程度 和基准性。自当日起做市商在每日银行间外汇市场开盘前，参考上日银行间外汇市场收盘汇 率，综合考虑外汇供求情况以及国际主要货币汇率变化向中国外汇交易中心提供中间价报价 ，并一次性贬值近2%。（完） (发稿 张金栋/李文科; 审校 张喜良/林高丽)