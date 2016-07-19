路透伦敦7月19日 - 以下为瑞士信贷分析师对外汇市场重要技术走势及价位预测： 欧元/美元：仍维持偏空，若跌破1.1002/00将重新测试6月急跌低点1.0913。 美元/日圆：焦点仍在106.34/85的密集阻力区。 美元/瑞郎：持续守在0.9764/54上方，短线趋势仍为上行 新西兰元/美元：焦点转向0.7000/0.6963关键支撑，预料初步将可守住此价位。 英镑/美元：受限于1.3482/3535下方之际仍有下跌风险。 欧元/日圆：处于118.65上方后，目标可望探向下降中的55日均线，该均线目前位于119 .29。 欧元/英镑：若守在0.8243/38上方，整体趋势偏向上行。 纽约 当日 今年来 2015年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1068 1.1071 -0.03 +1.92 1.0860 美元/日圆 106.06 106.15 -0.08 -11.84 120.30 欧元/日圆 117.42 117.55 -0.11 -10.00 130.47 美元/瑞郎 0.9824 0.9822 +0.02 -1.94 1.0018 英镑/美元 1.3192 1.3255 -0.48 -10.49 1.4738 美元/加元 1.3004 1.2943 +0.47 -6.03 1.3839 美元/离岸人民币 6.7026 6.7084 -0.09 +2.05 6.5680 澳元/美元 0.7498 0.7590 -1.21 +3.07 0.7275 新西兰元/美元 0.7022 0.7113 -1.28 +2.89 0.6825 欧元/瑞郎 1.0877 1.0877 +0.00 -0.08 1.0886 欧元/英镑 0.8387 0.8353 +0.41 +13.85 0.7367 欧元/瑞典克朗 9.4761 9.4718 +0.05 +3.33 9.1705 美元/挪威克朗 8.4531 8.4445 +0.10 -4.37 8.8398 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 (编译 张明钧; 审校 孙茉莉)