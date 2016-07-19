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亚洲 | 2016年 7月 19日 星期二 16:59 BJT

《汇市解析》--技术面及价位预测

路透伦敦7月19日 - 以下为瑞士信贷分析师对外汇市场重要技术走势及价位预测：
    
    欧元/美元：仍维持偏空，若跌破1.1002/00将重新测试6月急跌低点1.0913。
    
    美元/日圆：焦点仍在106.34/85的密集阻力区。
    
    美元/瑞郎：持续守在0.9764/54上方，短线趋势仍为上行
    
    新西兰元/美元：焦点转向0.7000/0.6963关键支撑，预料初步将可守住此价位。
    
    英镑/美元：受限于1.3482/3535下方之际仍有下跌风险。
    
    欧元/日圆：处于118.65上方后，目标可望探向下降中的55日均线，该均线目前位于119
.29。
    
    欧元/英镑：若守在0.8243/38上方，整体趋势偏向上行。
    
                                          纽约   当日  今年来  2015年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元            1.1068  1.1071  -0.03  +1.92  1.0860
    美元/日圆            106.06  106.15  -0.08 -11.84  120.30
    欧元/日圆         117.42  117.55  -0.11 -10.00  130.47
    美元/瑞郎            0.9824  0.9822  +0.02  -1.94  1.0018
    英镑/美元            1.3192  1.3255  -0.48 -10.49  1.4738
    美元/加元            1.3004  1.2943  +0.47  -6.03  1.3839
    美元/离岸人民币         6.7026  6.7084  -0.09  +2.05  6.5680
    澳元/美元            0.7498  0.7590  -1.21  +3.07  0.7275
    新西兰元/美元        0.7022  0.7113  -1.28  +2.89  0.6825
    欧元/瑞郎         1.0877  1.0877  +0.00  -0.08  1.0886
    欧元/英镑         0.8387  0.8353  +0.41 +13.85  0.7367
    欧元/瑞典克朗     9.4761  9.4718  +0.05  +3.33  9.1705
    美元/挪威克朗        8.4531  8.4445  +0.10  -4.37  8.8398
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完)
    
      
      
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    南非兰特报导            亚洲盘现汇报价            
    欧洲盘现汇报价            纽约盘现汇报价          
    

 (编译 张明钧; 审校 孙茉莉)

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