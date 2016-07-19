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亚洲 | 2016年 7月 19日 星期二 17:20 BJT

标题新闻：伊斯兰国出面自承成员犯下德国火车斧头砍人事件--伊斯兰国Amaq通讯社

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选

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