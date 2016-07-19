版本:
中国
债券 | 2016年 7月 19日 星期二 17:15 BJT

英国经济：穆迪称英国退欧后，主权信誉承受向下压力

路透7月19日 - 债信评级机构穆迪称：

* 如果英国未能与欧盟就英国进入欧洲单一市场达成新的贸易协议，那么英国经济中期成长前景可能转差

* 预计英国公共债务相当于GDP的比率，最好情况下将停滞在接近目前的90%水平

* 英国退欧后英国的主权信誉承受向下压力，但重要的经济力道依旧存在

* 短期内英国经济将严重放缓

* 预计2016和2017年英国实质GDP分别为1.5%和接近1%。

(完)

(编译 于春红; 审校 孙茉莉)

更多 债券

热门文章

编辑推荐

文章推荐