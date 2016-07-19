台湾金融：因应金融情势变化，金管会进行银行压力测试结果均在可承受范围

标题新闻：新西兰总理在与德国总理梅克尔会晤后称希望和欧盟尽快开始自贸磋商，后者表示赞同
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路透台北7月19日 - 台湾金管会周二称，由于国际经济及金融情势剧烈变化，为了解银行对全球经济景气及金融环境发生变动时风险承担能力及对资本适足性的影响，针对37家银行办理压力测试，发现各种压力情境均尚在银行可承受范围。
本次压力情境区分为轻微与较严重，设定包括总体压力情境如台湾内外经济成长率下滑、台湾失业率上升与房价下跌、利差缩减及市场风险增加等，计算银行在压力情境下可能损失与对盈余/资本适足率的影响。
金管会新闻稿并指出，以去年底为基准，在较严重情境下，整体银行平均普通股权益比率、第一类资本比率、资本适足率及杠杆比率则分别为8.50%、8.78%、10.58%及5.03%，均高于2016年法定最低标准的5.125%、6.625%、8.625%及3%，显示该压力情境尚在银行可承受范围。
依据37家台湾银行业整体压力测试结果，在轻微情境下，整体银行平均普通股权益比率、第一类资本比率、资本适足率及杠杆比率则分别为9.55%、9.83%、11.68%及5.63%。
金管会也强调，近年来已要求银行增提备抵呆帐及提高资本适足要求，银行已具备一定风险承担能力，将持续注意银行整体暴险的风险控管。(完) (记者 詹静宜；审校 林高丽)
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路透1月16日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 308.5 30 - - * 2月 310.9 63 308.2 5 * 3月 308.3 87 308 47 * 4月 305.8 604 304.6 338 * 5月 302.7 1,545 303.1 509 * 6月 305 8,614 303.6 2,082 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完
路透新加坡1月16日 - 亚洲380-cst燃料油现货升水周一连续第四个交易日上涨，受市场对即期船货持续买兴及市场人气改善提振。