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亚洲 | 2016年 7月 19日 星期二 17:35 BJT

欧洲金融：欧盟金融监管机构ESMA支持美国对冲基金获得“金融护照”

路透伦敦7月19日 - 欧洲证券和市场管理局(ESMA)周二表示，来自美国、新加坡及香港的对冲基金，应该获准继续在欧盟销售业务。

ESMA向欧盟执委会作出的这份建议，已延期许久，在英国脱离欧盟后，英国金融服务业或许会面临类似的命运。

根据欧盟一项新法，要求ESMA首次裁定，非欧盟国家的对冲基金规定是否和欧盟一样严格。

如果获得正面评价，则位于欧盟以外地区的资本管理公司将得到一个“护照”，可继续在欧洲各地向投资人提供服务，取代由个别国家逐一批准私募的制度。

ESMA另外也放行来自其他一些国家的对冲基金，包括加拿大、耿西、日本、开曼群岛、泽西、澳洲、及瑞士。(完) (编译 蔡美珍；审校 高琦)

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