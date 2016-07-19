欧洲金融：欧盟金融监管机构ESMA支持美国对冲基金获得“金融护照”

标题新闻：新西兰总理在与德国总理梅克尔会晤后称希望和欧盟尽快开始自贸磋商，后者表示赞同
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路透伦敦7月19日 - 欧洲证券和市场管理局(ESMA)周二表示，来自美国、新加坡及香港的对冲基金，应该获准继续在欧盟销售业务。
ESMA向欧盟执委会作出的这份建议，已延期许久，在英国脱离欧盟后，英国金融服务业或许会面临类似的命运。
根据欧盟一项新法，要求ESMA首次裁定，非欧盟国家的对冲基金规定是否和欧盟一样严格。
如果获得正面评价，则位于欧盟以外地区的资本管理公司将得到一个“护照”，可继续在欧洲各地向投资人提供服务，取代由个别国家逐一批准私募的制度。
ESMA另外也放行来自其他一些国家的对冲基金，包括加拿大、耿西、日本、开曼群岛、泽西、澳洲、及瑞士。(完) (编译 蔡美珍；审校 高琦)
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路透1月16日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 308.5 30 - - * 2月 310.9 63 308.2 5 * 3月 308.3 87 308 47 * 4月 305.8 604 304.6 338 * 5月 302.7 1,545 303.1 509 * 6月 305 8,614 303.6 2,082 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完
路透新加坡1月16日 - 亚洲380-cst燃料油现货升水周一连续第四个交易日上涨，受市场对即期船货持续买兴及市场人气改善提振。