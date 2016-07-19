中国房地产：对可能出现的短期调整，宜采取“细水长流”的调控策略--新华

路透北京7月19日 - 新华周二发表时评文章称，针对下半年和明年可能出现的房地产市场短期调整，宜采取“细水长流”的调控策略，在防范住房金融风险上，重点要贯彻执行好“因城施策”的调控主任务，同时要求城市间调控协同配合。

时评称，与前几轮楼市反弹不同的是，本轮部分城市房价暴涨、地王频出，更多与金融杠杆的撬动有关。

“加杠杆无疑有助于消化房地产库存，但如果杠杆过高，房地产就不再像必需品，而是越来越像金融品，势必催生房地产投机行为和房地产价格泡沫。”

时评指出，如果继续加杠杆，将导致旧的泡沫还没挤出，新的泡沫又会积聚，最终可能会在政策收紧时破裂，导致房地产市场、金融体系甚至整个经济出现风险。“一旦发现房地产过度杠杆化的苗头，就必须将其消灭在萌芽状态。”

继二线楼市“四小龙”中的合肥7月1日实施楼市新政之后，7月15日起厦门市也调整住房信贷政策，两地政策核心都是提高二套房及以上最低首付比例，释放出降低信贷杠杆为楼市降温的重要信号。

新华表示，防范住房金融风险，关键要继续实施逆周期的宏观调控政策，并加快相关领域改革，以便释放更多合理的新需求，并调整供给以匹配新需求。

针对下半年和明年可能出现的市场短期调整，宜采取“细水长流”的调控策略，不宜“频施一揽子猛剂”，把握好货币、财税、土地等政策的出台时机、节奏和力度，协调搭配，保持调控有“温度”可持续。

防范住房金融风险，重点要贯彻执行好“因城施策”的调控主任务，同时要求城市间调控协同配合。既要分城施策，一二线与三四线及以下城市应采取完全相反的政策措施；又要协同作战，作为风向标，要保持一二线城市市场平稳，防止一二线城市过度冷热，带动三四线城市去库存，确保住房市场长期可持续稳健发展。