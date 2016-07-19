中国房地产：对可能出现的短期调整，宜采取“细水长流”的调控策略--新华

标题新闻：新西兰总理在与德国总理梅克尔会晤后称希望和欧盟尽快开始自贸磋商，后者表示赞同
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路透北京7月19日 - 新华周二发表时评文章称，针对下半年和明年可能出现的房地产市场短期调整，宜采取“细水长流”的调控策略，在防范住房金融风险上，重点要贯彻执行好“因城施策”的调控主任务，同时要求城市间调控协同配合。
时评称，与前几轮楼市反弹不同的是，本轮部分城市房价暴涨、地王频出，更多与金融杠杆的撬动有关。
“加杠杆无疑有助于消化房地产库存，但如果杠杆过高，房地产就不再像必需品，而是越来越像金融品，势必催生房地产投机行为和房地产价格泡沫。”
时评指出，如果继续加杠杆，将导致旧的泡沫还没挤出，新的泡沫又会积聚，最终可能会在政策收紧时破裂，导致房地产市场、金融体系甚至整个经济出现风险。“一旦发现房地产过度杠杆化的苗头，就必须将其消灭在萌芽状态。”
继二线楼市“四小龙”中的合肥7月1日实施楼市新政之后，7月15日起厦门市也调整住房信贷政策，两地政策核心都是提高二套房及以上最低首付比例，释放出降低信贷杠杆为楼市降温的重要信号。
新华表示，防范住房金融风险，关键要继续实施逆周期的宏观调控政策，并加快相关领域改革，以便释放更多合理的新需求，并调整供给以匹配新需求。
针对下半年和明年可能出现的市场短期调整，宜采取“细水长流”的调控策略，不宜“频施一揽子猛剂”，把握好货币、财税、土地等政策的出台时机、节奏和力度，协调搭配，保持调控有“温度”可持续。
防范住房金融风险，重点要贯彻执行好“因城施策”的调控主任务，同时要求城市间调控协同配合。既要分城施策，一二线与三四线及以下城市应采取完全相反的政策措施；又要协同作战，作为风向标，要保持一二线城市市场平稳，防止一二线城市过度冷热，带动三四线城市去库存，确保住房市场长期可持续稳健发展。
最新数据显示中国房地产市场仍在高位运行，6月房价同环比均续涨，不过在部分城市相继推出限制措施以及需求前期大量预支的影响下，房价环比涨幅连续两月收窄，高位筑顶迹象初露。 （完） (发稿 宿泱韫; 审校 乔艳红)
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路透1月16日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 308.5 30 - - * 2月 310.9 63 308.2 5 * 3月 308.3 87 308 47 * 4月 305.8 604 304.6 338 * 5月 302.7 1,545 303.1 509 * 6月 305 8,614 303.6 2,082 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完
路透新加坡1月16日 - 亚洲380-cst燃料油现货升水周一连续第四个交易日上涨，受市场对即期船货持续买兴及市场人气改善提振。