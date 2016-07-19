路透基点：北京现代汽车金融15亿元人民币贷款已获得逾20家银行承贷--TRLPC

标题新闻：新西兰总理在与德国总理梅克尔会晤后称希望和欧盟尽快开始自贸磋商，后者表示赞同
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路透香港7月19日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士表示，北京现 代汽车金融的15亿元人民币(2.29亿美元)三年期定期贷款，已获得逾20家 银行承贷。 鉴于承贷规模是起初目标的约两倍，借贷方可能将提高融资规模。所 筹资金将用于运营资本和一般企业目的。 法国巴黎银行、渣打银行及三井住友银行是这次联贷的牵头行兼簿记 行，贷款利率是中国人民银行利率的90%。 这三家银行、再加上澳新银行、东方汇理银行及汇丰，去年为同一借 贷方承贷了25亿元人民币三年期贷款，利率是中国人民银行利率的100%。 借款方是北汽集团和现代汽车的合资企业。(完) (编译 于春红; 审校 孙茉莉)
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路透1月16日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 308.5 30 - - * 2月 310.9 63 308.2 5 * 3月 308.3 87 308 47 * 4月 305.8 604 304.6 338 * 5月 302.7 1,545 303.1 509 * 6月 305 8,614 303.6 2,082 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完
路透新加坡1月16日 - 亚洲380-cst燃料油现货升水周一连续第四个交易日上涨，受市场对即期船货持续买兴及市场人气改善提振。