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亚洲 | 2016年 7月 19日 星期二 18:00 BJT

路透基点：北京现代汽车金融15亿元人民币贷款已获得逾20家银行承贷--TRLPC

路透香港7月19日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士表示，北京现
代汽车金融的15亿元人民币(2.29亿美元)三年期定期贷款，已获得逾20家
银行承贷。
    
    鉴于承贷规模是起初目标的约两倍，借贷方可能将提高融资规模。所
筹资金将用于运营资本和一般企业目的。
    
    法国巴黎银行、渣打银行及三井住友银行是这次联贷的牵头行兼簿记
行，贷款利率是中国人民银行利率的90%。
    
    这三家银行、再加上澳新银行、东方汇理银行及汇丰，去年为同一借
贷方承贷了25亿元人民币三年期贷款，利率是中国人民银行利率的100%。
    
    借款方是北汽集团和现代汽车的合资企业。(完)
    
      
    

 (编译 于春红; 审校 孙茉莉)

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