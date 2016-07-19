路透基点：北京现代汽车金融15亿元人民币贷款已获得逾20家银行承贷--TRLPC

路透香港7月19日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士表示，北京现 代汽车金融的15亿元人民币(2.29亿美元)三年期定期贷款，已获得逾20家 银行承贷。 鉴于承贷规模是起初目标的约两倍，借贷方可能将提高融资规模。所 筹资金将用于运营资本和一般企业目的。 法国巴黎银行、渣打银行及三井住友银行是这次联贷的牵头行兼簿记 行，贷款利率是中国人民银行利率的90%。 这三家银行、再加上澳新银行、东方汇理银行及汇丰，去年为同一借 贷方承贷了25亿元人民币三年期贷款，利率是中国人民银行利率的100%。 借款方是北汽集团和现代汽车的合资企业。(完) (编译 于春红; 审校 孙茉莉)