香港个股：俄铝拟向中国酒泉钢铁出售闲置氧化铝资产，代价2.99亿美元

标题新闻：新西兰总理在与德国总理梅克尔会晤后称希望和欧盟尽快开始自贸磋商，后者表示赞同
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路透香港7月19日 - 全球主要铝生产商--俄铝（RUSAL） 周二称，拟向中国酒泉钢铁出售闲置的氧化铝资产，代价2.99亿美元。
据公告，是次出售的资产主要为Alpart及Apart Farms，从事维持于牙买加圣伊丽莎白奈恩的闲置、非经营氧化铝精炼厂及相关周边土地，包括周边的铝土矿，以及铝土矿采矿及铝土矿出口。买方为酒钢的新加坡子公司Jiugang International。
俄铝表示，“董事认为，公司可藉此专注于其他现有营运资产。”公司并称，估计出售事项完成后将录得除税前收益约2.95亿美元，出售所得款项净额将用作一般企业用途。
酒钢为甘肃省企业，据其网页介绍，酒钢拥有年产1,200万吨钢及120万吨不锈钢的生产能力，旗下上市公司为酒钢宏兴 。（完）
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(记者 雷美珍；审校 林高丽)
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路透1月16日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 308.5 30 - - * 2月 310.9 63 308.2 5 * 3月 308.3 87 308 47 * 4月 305.8 604 304.6 338 * 5月 302.7 1,545 303.1 509 * 6月 305 8,614 303.6 2,082 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完
路透新加坡1月16日 - 亚洲380-cst燃料油现货升水周一连续第四个交易日上涨，受市场对即期船货持续买兴及市场人气改善提振。