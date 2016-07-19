香港个股：俄铝拟向中国酒泉钢铁出售闲置氧化铝资产，代价2.99亿美元

路透香港7月19日 - 全球主要铝生产商--俄铝（RUSAL） 周二称，拟向中国酒泉钢铁出售闲置的氧化铝资产，代价2.99亿美元。

据公告，是次出售的资产主要为Alpart及Apart Farms，从事维持于牙买加圣伊丽莎白奈恩的闲置、非经营氧化铝精炼厂及相关周边土地，包括周边的铝土矿，以及铝土矿采矿及铝土矿出口。买方为酒钢的新加坡子公司Jiugang International。

俄铝表示，“董事认为，公司可藉此专注于其他现有营运资产。”公司并称，估计出售事项完成后将录得除税前收益约2.95亿美元，出售所得款项净额将用作一般企业用途。

酒钢为甘肃省企业，据其网页介绍，酒钢拥有年产1,200万吨钢及120万吨不锈钢的生产能力，旗下上市公司为酒钢宏兴 。（完）

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