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市场报道 | 2016年 7月 19日 星期二 17:57 BJT

欧洲汇市：市场人气仍对英镑不利，利好数据未能阻止英镑回落

英国6月通胀率升至0.5%，一度将英镑兑美元 推高至1.32美元上方，但不到半个小时，英镑便又回落至1.3180，日内跌逾0.5%。英镑兑欧元 亦下跌0.5%至0.8391英镑。

“对于通胀数据的反应相当平静，”西联银行驻伦敦一位销售主管Tobias Davis称，“如果没有公投退欧，英镑应该已经因为这个数据而上涨0.005美元。”

尽管如此，英国央行上周按兵不动将降息延迟到至少8月的决定，已经让许多押空英镑者有所迟疑。

法国农业信贷银行(Credit Agricole)分析师在晨报中称，英镑的极短线走向可能是上行。该行目前建议买进英镑/瑞郎。

“我们坚持认为，英镑面临进一步上行风险，除非将发布的数据导致降息预期进一步升温，”他们表示。(完)

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全部现汇报价 (编译 李春喜/刘秀红；审校 孙茉莉/蔡美珍)

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