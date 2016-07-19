欧洲汇市：市场人气仍对英镑不利，利好数据未能阻止英镑回落

标题新闻：俄罗斯经济部称1月通胀年率将介乎5-5.2%，1月消费者物价按月可望上升0.6-0.8%
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英国6月通胀率升至0.5%，一度将英镑兑美元 推高至1.32美元上方，但不到半个小时，英镑便又回落至1.3180，日内跌逾0.5%。英镑兑欧元 亦下跌0.5%至0.8391英镑。
“对于通胀数据的反应相当平静，”西联银行驻伦敦一位销售主管Tobias Davis称，“如果没有公投退欧，英镑应该已经因为这个数据而上涨0.005美元。”
尽管如此，英国央行上周按兵不动将降息延迟到至少8月的决定，已经让许多押空英镑者有所迟疑。
法国农业信贷银行(Credit Agricole)分析师在晨报中称，英镑的极短线走向可能是上行。该行目前建议买进英镑/瑞郎。
“我们坚持认为，英镑面临进一步上行风险，除非将发布的数据导致降息预期进一步升温，”他们表示。(完)
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全部现汇报价 (编译 李春喜/刘秀红；审校 孙茉莉/蔡美珍)
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路透伦敦1月16日 - 英镑周一下跌，因在英国首相特雷莎梅发表脱欧计划讲话前一日，对该国可能走向“硬脱欧”和离开单一市场的担忧升温。
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