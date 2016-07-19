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亚洲 | 2016年 7月 19日 星期二 18:01 BJT

中国新债：黑龙江下周二将发行339亿元一般及专项地方债，期限3-10年

路透上海7月19日 - 中国黑龙江省财政厅周二公告，将于下周二(26日)招标发行总额33
8.5454亿元人民币的一般及专项地方债。其中一般债227.5932亿元，含三、五、七、10年四
个期限；专项债110.9522亿元，期限五年和七年。
    
    上述一般地方债为黑龙江今年第二批，包含置换债券207.0932亿元和新增债券20.5亿元
；专项债为该省今年第二批，含置换债75.9522亿元和新增债券35亿元。大公国际资信评估
对上述地方债的评级为AAA。
    
    具体发行规模和招标时间如下：
     类别         期限    规模(亿元)         招标时间           发行期
   一般债券     三年          46.5932   7月26日14:00-14:40     7月27日
                五年               68                                    
                七年               68                                    
                10年               45                                    
                小计         227.5932                                    
   专项债券     五年          55.9522   7月26日15:00-15:40     7月27日
                七年               55                                    
                小计         110.9522                                    
 
   上述债券采用单一价格荷兰式招标方式，标的为利率。投标标位区间下限为中债国债收
益率曲线中，招标日前1-5个工作日相同待偿期国债收益率的算术平均值，上限为该平均值
上浮30%。
 
    财政部此前明确今年各地地方债发行节奏，要求地方财政着手改善地方债流动性，并探
索面向社会保险基金、住房公积金、企业年金、职业年金、保险公司等机构投资者和个人投
资者发行地方债，推进地方债投资主体多元化。        

    2015年中国地方政府债累计发行38,350.6188亿元，其中公开招标占比近八成，定向发
行占比约两成。 (完)

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 (发稿 吕雯瑾；审校 乔艳红)

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