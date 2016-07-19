中国新债：黑龙江下周二将发行339亿元一般及专项地方债，期限3-10年

标题新闻：新西兰总理在与德国总理梅克尔会晤后称希望和欧盟尽快开始自贸磋商，后者表示赞同
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路透上海7月19日 - 中国黑龙江省财政厅周二公告，将于下周二(26日)招标发行总额33 8.5454亿元人民币的一般及专项地方债。其中一般债227.5932亿元，含三、五、七、10年四 个期限；专项债110.9522亿元，期限五年和七年。 上述一般地方债为黑龙江今年第二批，包含置换债券207.0932亿元和新增债券20.5亿元 ；专项债为该省今年第二批，含置换债75.9522亿元和新增债券35亿元。大公国际资信评估 对上述地方债的评级为AAA。 具体发行规模和招标时间如下： 类别 期限 规模(亿元) 招标时间 发行期 一般债券 三年 46.5932 7月26日14:00-14:40 7月27日 五年 68 七年 68 10年 45 小计 227.5932 专项债券 五年 55.9522 7月26日15:00-15:40 7月27日 七年 55 小计 110.9522 上述债券采用单一价格荷兰式招标方式，标的为利率。投标标位区间下限为中债国债收 益率曲线中，招标日前1-5个工作日相同待偿期国债收益率的算术平均值，上限为该平均值 上浮30%。 财政部此前明确今年各地地方债发行节奏，要求地方财政着手改善地方债流动性，并探 索面向社会保险基金、住房公积金、企业年金、职业年金、保险公司等机构投资者和个人投 资者发行地方债，推进地方债投资主体多元化。 2015年中国地方政府债累计发行38,350.6188亿元，其中公开招标占比近八成，定向发 行占比约两成。 (完) 参看详情，可点选中国债券信息网 here here (发稿 吕雯瑾；审校 乔艳红)
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路透1月16日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 308.5 30 - - * 2月 310.9 63 308.2 5 * 3月 308.3 87 308 47 * 4月 305.8 604 304.6 338 * 5月 302.7 1,545 303.1 509 * 6月 305 8,614 303.6 2,082 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完
路透新加坡1月16日 - 亚洲380-cst燃料油现货升水周一连续第四个交易日上涨，受市场对即期船货持续买兴及市场人气改善提振。