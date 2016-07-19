中国新债：黑龙江下周二将发行339亿元一般及专项地方债，期限3-10年

路透上海7月19日 - 中国黑龙江省财政厅周二公告，将于下周二(26日)招标发行总额33 8.5454亿元人民币的一般及专项地方债。其中一般债227.5932亿元，含三、五、七、10年四 个期限；专项债110.9522亿元，期限五年和七年。 上述一般地方债为黑龙江今年第二批，包含置换债券207.0932亿元和新增债券20.5亿元 ；专项债为该省今年第二批，含置换债75.9522亿元和新增债券35亿元。大公国际资信评估 对上述地方债的评级为AAA。 具体发行规模和招标时间如下： 类别 期限 规模(亿元) 招标时间 发行期 一般债券 三年 46.5932 7月26日14:00-14:40 7月27日 五年 68 七年 68 10年 45 小计 227.5932 专项债券 五年 55.9522 7月26日15:00-15:40 7月27日 七年 55 小计 110.9522 上述债券采用单一价格荷兰式招标方式，标的为利率。投标标位区间下限为中债国债收 益率曲线中，招标日前1-5个工作日相同待偿期国债收益率的算术平均值，上限为该平均值 上浮30%。 财政部此前明确今年各地地方债发行节奏，要求地方财政着手改善地方债流动性，并探 索面向社会保险基金、住房公积金、企业年金、职业年金、保险公司等机构投资者和个人投 资者发行地方债，推进地方债投资主体多元化。 2015年中国地方政府债累计发行38,350.6188亿元，其中公开招标占比近八成，定向发 行占比约两成。 (完) 参看详情，可点选中国债券信息网 here here (发稿 吕雯瑾；审校 乔艳红)