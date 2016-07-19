版本:
中国
亚洲 | 2016年 7月 19日 星期二 18:09 BJT

东南亚股市：新加坡股市追随油价走低；越南股市下跌近1%

涨跌    当日  今年以来  2015年
                                    最新报价    点数    涨跌%   涨跌%   收市价
    
    汤森路透东南亚指数   375.58    -0.23   -0.06  +12.85   332.82
    新加坡                     2919.54    -9.22   -0.31   +1.28  2882.73
    马来西亚                  1670.55    -0.29   -0.02   -1.30  1692.51
    印尼                      5172.83    45.33   +0.88  +12.62  4593.01
    菲律宾                     8036.01    49.76   +0.62  +15.59  6952.08
    越南                        667.76    -5.74   -0.85  +15.32   579.03
    (完)
    
      
      
    美国股市                  标准普尔主要分类指数  
    美股盘前/盘后         美股一周展望               
    Nasdaq最活跃个股         纽约证交所最活跃个股        
    Nasdaq涨幅居前个股       纽约证交所涨幅居前个股      
    Nasdaq跌幅居前个股       纽约证交所跌幅居前个股      
    美股盘中英文报导    中港台企业ADR报价一览表   
    股市新闻               加拿大股市报导              
    欧洲股市报导             日本股市报导                 
    香港股市报导             中国股市报导                
    澳洲股市报导             台湾股市报导                
    韩国股市报导            东南亚股市报导              
    英股富时指数             德股DAX指数                
    法股CAC-40指数         

 (编译 李婷仪/刘秀红；审校 孙茉莉)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐