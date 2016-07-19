汽车产业：欧洲监管机构对卡车业垄断祭出史上最高29.3亿欧元罚款

标题新闻：俄罗斯经济部称1月通胀年率将介乎5-5.2%，1月消费者物价按月可望上升0.6-0.8%
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透布鲁塞尔7月19日 - 欧盟反垄断监管机构周二对德国戴姆勒 、Paccar 、沃尔沃/雷诺 及Iveco 祭出创纪录的29.3亿欧元(32.4亿美元)罚款，因在降低温室气体排放技术上参与垄断行为。
戴姆勒所接获的罚单金额最高，达10.1亿欧元，大众汽车(福斯汽车/Volkswagen) 旗下的MAN则因为其告知欧盟执委会垄断行为的存在而避免被罚。
沃尔沃罚款金额为6.704亿欧元，Iveco遭罚金额为4.946亿欧元。Iveco是隶属于意大利卡车暨牵引机制造商CNH Industrial 。
Paccar旗下的DAF Trucks被罚7.527亿欧元。大众汽车旗下另一卡车品牌Scania则并未就此案和解，将持续接受调查。
欧盟竞争执法单位在一份声明稿中称，“这些卡车制造商在卡车订价上合谋长达14年，并将更严格的排放规定的合规成本转嫁出去。”(完)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透伦敦1月16日 - 英镑周一下跌，因在英国首相特雷莎梅发表脱欧计划讲话前一日，对该国可能走向“硬脱欧”和离开单一市场的担忧升温。