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亚洲 | 2016年 7月 19日 星期二 19:43 BJT

基金产业：对冲基金业上半年资产规模上升，尽管录得亏损--Eurekahedge

路透伦敦7月19日 - 行业追踪机构Eurekahedge周二称，今年前六个月对冲基金业资产增长199亿美元，尽管录得52亿美元的亏损。

该机构在声明中称，251亿美元的投资者资金投入到对冲基金；72亿美元投入电脑程式化对冲基金，这类基金资产规模6月增长3.3%，今年上半年增长4.33%。

Eurekahedge补充称，欧洲对冲基金业中，关闭数量已连续第六季超过发起数量，同期内有484个基金进行了清算。(完)

(编译 于春红; 审校 张明钧)

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