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亚洲 | 2016年 7月 19日 星期二 19:53 BJT

马来西亚期市：棕榈油收高，受马币走软提振

路透雅加达7月19日 - 马来西亚棕榈油期货周二收高，从稍早跌势中反弹，因马币走软提振了棕榈油价格。

指标棕榈油价格 收高1.1%，报2,306马币，创7月5日以来最高收位，盘初一度最多下跌1%。

一位交易商称，“马币进一步走软带动了今天的空头回补，”

棕榈油价格一直承压，因上周数据显示，需求疲弱，而产量增加。

马来西亚棕榈油总署(MPOB)上周公布的数据显示，马来西亚6月棕榈油产量增长约12%，而库存在七个月内首次增加。

但出口降幅大于预期，显示需求消退，打压了价格。

交易商将密切关注船货验证机构ITS周三将公布的7月1-15日出口数据。(完)

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上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 于春红; 审校 张明钧)

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