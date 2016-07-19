马来西亚期市：棕榈油收高，受马币走软提振

标题新闻：新西兰总理在与德国总理梅克尔会晤后称希望和欧盟尽快开始自贸磋商，后者表示赞同
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路透雅加达7月19日 - 马来西亚棕榈油期货周二收高，从稍早跌势中反弹，因马币走软提振了棕榈油价格。
指标棕榈油价格 收高1.1%，报2,306马币，创7月5日以来最高收位，盘初一度最多下跌1%。
一位交易商称，“马币进一步走软带动了今天的空头回补，”
棕榈油价格一直承压，因上周数据显示，需求疲弱，而产量增加。
马来西亚棕榈油总署(MPOB)上周公布的数据显示，马来西亚6月棕榈油产量增长约12%，而库存在七个月内首次增加。
但出口降幅大于预期，显示需求消退，打压了价格。
交易商将密切关注船货验证机构ITS周三将公布的7月1-15日出口数据。(完)
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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 于春红; 审校 张明钧)
新西兰总理：英格利希 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透1月16日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 308.5 30 - - * 2月 310.9 63 308.2 5 * 3月 308.3 87 308 47 * 4月 305.8 604 304.6 338 * 5月 302.7 1,545 303.1 509 * 6月 305 8,614 303.6 2,082 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完
路透新加坡1月16日 - 亚洲380-cst燃料油现货升水周一连续第四个交易日上涨，受市场对即期船货持续买兴及市场人气改善提振。