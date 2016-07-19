美股业绩：高盛季度获利激增78%，债券交易获利增加且费用减少

标题新闻：俄罗斯经济部称1月通胀年率将介乎5-5.2%，1月消费者物价按月可望上升0.6-0.8%
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路透7月19日 - 高盛 公布季度获利暴增78%，该公司债券交易获利增加，且多项费用下滑。
截至6月30日止的第二季，高盛普通股净利增至16.3亿美元，每股盈余(EPS)为3.72美元，上年同期分别为9.16亿美元及1.98美元，当时高盛提列14.5亿美元的监管及抵押贷款相关的法律和解拨备。
根据汤森路透I/B/E/S，分析师平均预估EPS为3.00美元。目前尚不清楚公司财报数据能否与分析师预估直接比较。
总营业费用下滑25.5%至54.7亿美元。
固定收益、大宗商品及外汇业务营收增长20%至19.3亿美元。(完)
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路透伦敦1月16日 - 英镑周一下跌，因在英国首相特雷莎梅发表脱欧计划讲话前一日，对该国可能走向“硬脱欧”和离开单一市场的担忧升温。