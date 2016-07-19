美股业绩：高盛季度获利激增78%，债券交易获利增加且费用减少

路透7月19日 - 高盛 公布季度获利暴增78%，该公司债券交易获利增加，且多项费用下滑。

截至6月30日止的第二季，高盛普通股净利增至16.3亿美元，每股盈余(EPS)为3.72美元，上年同期分别为9.16亿美元及1.98美元，当时高盛提列14.5亿美元的监管及抵押贷款相关的法律和解拨备。