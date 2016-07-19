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货币新闻 | 2016年 7月 19日 星期二 19:53 BJT

美股业绩：高盛季度获利激增78%，债券交易获利增加且费用减少

路透7月19日 - 高盛 公布季度获利暴增78%，该公司债券交易获利增加，且多项费用下滑。

截至6月30日止的第二季，高盛普通股净利增至16.3亿美元，每股盈余(EPS)为3.72美元，上年同期分别为9.16亿美元及1.98美元，当时高盛提列14.5亿美元的监管及抵押贷款相关的法律和解拨备。

根据汤森路透I/B/E/S，分析师平均预估EPS为3.00美元。目前尚不清楚公司财报数据能否与分析师预估直接比较。

总营业费用下滑25.5%至54.7亿美元。

固定收益、大宗商品及外汇业务营收增长20%至19.3亿美元。(完)

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