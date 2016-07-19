国际油市：亚洲燃料油裂解价差小升，因全球供应下降且需求强劲

路透新加坡7月19日 - 周二亚洲指标180-cst燃料油对较迪拜原油贴水缩窄，交易商表示，因全球产量收紧，且新加坡需求强劲。

周二亚洲180-cst燃料油较迪拜原油的裂解价差 为贴水4.70美元，较上日收窄0.25美元，比7月11日所及的五个月高点低了0.57美元。

JBC Energy周二在报告中表示，供应方面，由于近几个月进入全球维修期，加上夏季炼厂加工率可能令人失望，促使新加坡燃料油裂解价差走强。

船用重油的需求也持续走强。

尽管6月新加坡船用燃料油销售较上月下滑6.4%，至408.6万吨，但销售量仍高于2015年与2016年的月平均。

“展望未来，即便西方运抵的船货增加，我们仍预期新加坡市场在夏季剩下的时间仍将获得支撑，”JBC Energy表示。

行业消息人士称，普氏窗口有四笔现货交易，总计8万吨380-cst燃料油易手，每吨较新加坡报价贴水1-1.5美元，但卖单有16笔，高于买单的6笔。

相形之下，普氏窗口仅有三笔180-cst燃料油买单，但没有供应商打算卖出。该窗口180-cst燃料油最近一次没有出现卖单是在5月25日。