国际油市：亚洲燃料油裂解价差小升，因全球供应下降且需求强劲

标题新闻：新西兰总理在与德国总理梅克尔会晤后称希望和欧盟尽快开始自贸磋商，后者表示赞同
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路透新加坡7月19日 - 周二亚洲指标180-cst燃料油对较迪拜原油贴水缩窄，交易商表示，因全球产量收紧，且新加坡需求强劲。
周二亚洲180-cst燃料油较迪拜原油的裂解价差 为贴水4.70美元，较上日收窄0.25美元，比7月11日所及的五个月高点低了0.57美元。
JBC Energy周二在报告中表示，供应方面，由于近几个月进入全球维修期，加上夏季炼厂加工率可能令人失望，促使新加坡燃料油裂解价差走强。
船用重油的需求也持续走强。
尽管6月新加坡船用燃料油销售较上月下滑6.4%，至408.6万吨，但销售量仍高于2015年与2016年的月平均。
“展望未来，即便西方运抵的船货增加，我们仍预期新加坡市场在夏季剩下的时间仍将获得支撑，”JBC Energy表示。
行业消息人士称，普氏窗口有四笔现货交易，总计8万吨380-cst燃料油易手，每吨较新加坡报价贴水1-1.5美元，但卖单有16笔，高于买单的6笔。
相形之下，普氏窗口仅有三笔180-cst燃料油买单，但没有供应商打算卖出。该窗口180-cst燃料油最近一次没有出现卖单是在5月25日。
新加坡现货交易方面，有四笔成交回报。(完) (编译 陈宗琦；审校 张明钧)
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路透1月16日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 308.5 30 - - * 2月 310.9 63 308.2 5 * 3月 308.3 87 308 47 * 4月 305.8 604 304.6 338 * 5月 302.7 1,545 303.1 509 * 6月 305 8,614 303.6 2,082 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完
路透新加坡1月16日 - 亚洲380-cst燃料油现货升水周一连续第四个交易日上涨，受市场对即期船货持续买兴及市场人气改善提振。