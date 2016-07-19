国际油市：亚洲石脑油裂解价差下跌，供应过剩情况料持续

标题新闻：新西兰总理在与德国总理梅克尔会晤后称希望和欧盟尽快开始自贸磋商，后者表示赞同
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路透新加坡7月19日 - 亚洲石脑油裂解价差周二回吐稍早部分涨幅，跌至两个交易日低点每吨41.48美元，因现货交易迟滞而且供应充足。
交易商称，市场并不缺少印度和中东船货。
阿布扎比国家石油公司(ADNOC)称，已在现货市场为7.5万吨石脑油提出报价，船期为8月下半月。
交易商预计，今年余下的几个月石脑油前景较为黯淡，鉴于汽油裂解价差仍为正值，各炼厂大致不愿大幅削减开工水平。中质馏分油情况也是一样。
新加坡一交易商称，“(石脑油)市场人气非常黯淡，”
亚洲汽油裂解价差下跌11.5%，或0.38美元，至四个交易日低位每桶2.93美元，上年同期为超过15美元，全球今年炼厂开工水平较高，因而影响了价格。
新加坡现货交易中，道达尔从维多买入一艘92号汽油船货，船期为8月8-12日，每桶为49.60美元。
壳牌向Petro-Diamond卖出一船石脑油船货，船期为9月下半月，价格为每吨393美元。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 于春红; 审校 陈宗琦)
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路透1月16日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 308.5 30 - - * 2月 310.9 63 308.2 5 * 3月 308.3 87 308 47 * 4月 305.8 604 304.6 338 * 5月 302.7 1,545 303.1 509 * 6月 305 8,614 303.6 2,082 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完
路透新加坡1月16日 - 亚洲380-cst燃料油现货升水周一连续第四个交易日上涨，受市场对即期船货持续买兴及市场人气改善提振。