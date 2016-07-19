国际油市：亚洲石脑油裂解价差下跌，供应过剩情况料持续

路透新加坡7月19日 - 亚洲石脑油裂解价差周二回吐稍早部分涨幅，跌至两个交易日低点每吨41.48美元，因现货交易迟滞而且供应充足。

交易商称，市场并不缺少印度和中东船货。

阿布扎比国家石油公司(ADNOC)称，已在现货市场为7.5万吨石脑油提出报价，船期为8月下半月。

交易商预计，今年余下的几个月石脑油前景较为黯淡，鉴于汽油裂解价差仍为正值，各炼厂大致不愿大幅削减开工水平。中质馏分油情况也是一样。

新加坡一交易商称，“(石脑油)市场人气非常黯淡，”

亚洲汽油裂解价差下跌11.5%，或0.38美元，至四个交易日低位每桶2.93美元，上年同期为超过15美元，全球今年炼厂开工水平较高，因而影响了价格。

新加坡现货交易中，道达尔从维多买入一艘92号汽油船货，船期为8月8-12日，每桶为49.60美元。

壳牌向Petro-Diamond卖出一船石脑油船货，船期为9月下半月，价格为每吨393美元。(完)

NYMEX原油 NYMEX原油电子盘

NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约

亚洲燃料油 亚洲柴油

亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]

EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻